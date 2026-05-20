ترال میں معمر پنڈت خاتون کا انتقال، مقامی مسلمانوں نے آخری رسومات نہایت عزت، وقار اور پنڈت روایات کے مطابق ادا کیں
مرحومہ کے انتقال کی خبر سامنے آتے ہی مسلم پڑوسی چند لمحوں میں ہی ان کے گھر پہنچ گئے۔
Published : May 20, 2026 at 2:25 PM IST
پلوامہ : (شبیر بھٹ ) جنوبی ضلع پلوامہ کے میڈورہ ترال آج میں ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا جس نے پوری وادی میں انسانیت، ہم آہنگی اور بھائی چارے کے جذبات کو ایک بار پھر تازہ کر دیا۔ مقامی مسلمانوں نے ایک بزرگ کشمیری پنڈت خاتون کی آخری رسومات نہایت عزت، وقار اور پنڈت روایات کے عین مطابق ادا کیں، جسے ہر سمت سے خراجِ تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔
مرحومہ ناراین بھان کی اہلیہ تھیں ۔ مرحومہ کے انتقال کی خبر سامنے آتے ہی مسلم پڑوسی چند لمحوں میں ہی ان کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے نہ صرف سوگوار اہلِ خانہ کو حوصلہ دیا بلکہ پورا دن گھر پر موجود رہ کر ہر ممکن مدد فراہم کی۔ غم کی اس گھڑی میں مسلمان اور سکھ برادری نے پنڈت جمع ہوکربھای چارے کی قندیل کو زندہ رکھا۔
بعد ازاں مقامی مسلمانوں نے اپنی ذمے داری سمجھتے ہوئے پنڈت مذہبی روایات کے مطابق آخری رسومات کا مکمل بندوبست کیا۔ ابتدائی رسومات کی تیاری سے لے کر تمام رسوم کی ادائیگی تک ہر قدم نہایت احترام اور وقار کے ساتھ انجام دیا گیا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں مقامی مرد اور خواتین موجود تھے، جن کی آنکھوں میں جذباتی مناظر کے درمیان آنسو بھی دکھائی دیے۔
مرحومہ کےفرزند ننھا جی نے بتایا کہ کل جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو یہاں مسلم اور سکھ برادری نے اکھٹے تعزیت پرسی کے لیے آئے اور آج اخری رسومات میں شمولیت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں اور یہی پیّغام دے رہے ہین کہ مل جل کر رہو۔ ایک مقامی معمر مسلم بزرگ نے بتایا کہ ترال کی سرزمین عرصہ دراز سے بھائی چارے کے لیے مہشور ہے اور یہاں ناسازگار حالات کے دوران بھی بھائی چارہ زندہ رہتا ہے۔
تعزیت پرسی کے لیے آئے ایک مقامی سکھ نے بتایا کہ ہم عرسہ دراز سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں ۔ خوشی اور غم کے کے ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔