بزرگوں کے ساتھ بدسلوکی پریشان کن حقییت
گھر کےبڑوں بزرگوں کے ساتھ نا شائستہ طریقے سے پیش آنا،ان کی کیفیت سے بے خبر رہنا یہ سماج میں ایک بڑھتی ہوئی برائی ہے
سرینگر (پرویز الدین ): جموں وکشمیر میں بزرگوں کو درپیش بدسلوکی کے درست اعدادو شمار فراہم نہیں کئے جاسکتے ہیں لیکن 30000 بزرگوں میں سے 50 فیصد ایسے بزرگ ہیں جو کہ کسی نہ کسی صورت میں اپنوں کے ہی ستائے ہوئے مظلوم ہیں۔ سروے کے مطابق یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوسکتے ہیں۔ کیونکہ بزرگوں کی ایک بڑی تعداد اپنی پریشانیوں اور مشکلات کو دوسروں سے بانٹنے یا ظاہر کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتی ہے۔بزرگوں کے ساتھ بدسلوکی ایک پریشان کن حقیقیت ہے۔عام طور پر نفسیاتی زیادتیاں بزرگوں کے تئیں دیکھنے کو مل رہی ہے ۔اس کے ساتھ ساتھ توہین،تذلیل، دھمکیاں، تنہائی اور مالی استحصال وغیرہ بھی شامل ہیں۔
ماہرین کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کا سلسلہ اونچی آواز میں بات کرنے سے شروع ہوجاتا ہے جو کہ بعد میں زیادتی کی انتہا تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر یہ نظر انداز کرنے سے لےکر ان کی تنہائی پر ختم ہوجاتا ہے۔ایسے میں اس طرح کے سبھی معاملات سے بزرگ گزرتے ہوئے اشخاص کو زندگی کے آخری ایام کاٹتے دیکھا جارہا ہے۔
بزرگوں کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم کہتے ہیں کہ وادی کشمیر میں تقریباً 50 فیصد بزرگ زیادتیوں کے شکار ہیں۔ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود اولاد اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہتے ہیں۔ حتاکہ اولاد کو اپنے بزرگ ماں باپ کی معمول کی ادویات سے متعلق بھی کوئی جانکاری نہیں ہوتی ہے۔ جو کہ لمحہ فکریہ ہے۔
ڈاکٹر زبیر نے اس صورتحال کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ بزرگ اپنے ہی اپنوں سے نہ صرف جذباتی، جسمانی بلکہ نفسیاتی زیادتیوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ بدسلوکی کے اقسام گنواتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اپنی اولاد ہی احسان فراموش ہوگئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بحیثیت ڈاکٹر میں نے ایسے کئی بزرگ بھی دیکھے جن کے بچے انہیں مکمل طور پر چھوڑ چکے ہیں اور یہاں تک کہ وہ اپنے والدین سے فون پر خیر و عافیت پوچھنا بھی گنوارا نہیں کرتے ہیں۔ کئی عمر رسیدہ بھی ہمارے معاشرے میں ہیں جو کہ ایک ایک پیسہ کے لیے ترستے ہیں جبکہ ایسے بھی بیٹے ہیں جو کہ اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہیں کہ انہوں نے اپنے والدین کو نوکر یا میڈ کے رحم وکرم پر چھوڑ دیا ہے۔اس طرح ستائے بزرگ افراد اس بدسلوکی، جسمانی یا ذہنی یا دیگر زیادتی پر احتجاج بھی نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ وہ اپنوں سے ہورہی زیادتی کا اظہار کرنے سے شرم محسوس کرتے ہیں۔
ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ بزرگوں میں تنہائی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اور یہ تنہائی ان کے صحت کو بے حد متاثر کرتی ہے۔انہوں نے کہا کہ یہ تنہائی بد قسمتی یہ بزرگوں میں سماجی تنہائی میں اہم کردار ادا کرنے والے عوامل میں سے ایک ہے جو کہ ان کے بالغ بچوں کی طرف سے نظر اندر اور ترک کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ کچھ والدین تنہائی کے درد کو محسوس کرتے ہیں ۔حتی کہ ان کے بچے ساتھ میں بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے روزمرہ کے معمالات میں اتنے مگن اور مصروف رہتے ہیں کہ انہیں والدین یاد ہی رہتے ہیں یا وہ صرف کھانے پینے کے مواقعوں پر ہی ماں باپ سے ملاقات کرتے یا ان کا چہرہ دیکھتے ہیں۔
مول موج" فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر شکیل کا کہنا ہیکہ معاشرتی مسائل کے باعث جہاں بزرگوں کے ساتھ بدسلوکی کا رجحان بڑھ رہا ہے وہیں۔کشمیر میں سرکاری ڈے کئیر سینٹر اور اولڈ ایج ہومز کا رجحان بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔
برصغیر پاک و ہند کی روایات میں بزرگوں کا ادب اور احترام معاشرے کی ایک اہم روایت ہے، ہندوستان میں بزرگوں کے پاؤں چھو کر ان کی تعظیم کرنا اور ہمارے ہاں بڑوں کے سامنے سر جھکا کر ہر بات تابعداری سے قبول کرنا ہی اچھے کردار اور شخصیت کی علامت ہے۔ یہ روایات ہمارے معاشرے کا حسن ہیں لیکن اس حسن کے باوجود ہمیں اپنے اردگرد کہانیوں کی صورت ایسے بدصورت المیے بکھرے دکھائی دیتے ہیں۔
احاطہ وقار کے چیرمین عبدالغنی پرے کہتے ہیں کہ معاشرے میں بزرگ افراد انتہائی اہم اثاثہ ہوتے ہیں۔ انھیں اپنی تاریخ، ثقافت، روایات اور خاندانی اقدار کا امین مانا جاتا ہے۔ بزرگوں کی مثال ایسی ہے جیسے "تپتی دھوپ میں گھنا سایہ"۔ وہ بچوں کی تربیت کرنے کے ساتھ گھر کا سکون قائم رکھتے ہیں۔ ایسے میں اخلاقی، سماجی اور مذہبی طور پر کسی بھی طرح یہ جائز نہیں کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کا رویہ رواں رکھے۔
ماہرین کہتے ہیں کہ بزرگوں سے علحیدہ رہنے کی دیگر وجوہات میں جسمانی بیماریاں جیسی دائمی صحت کی حالت شامل ہیں جو اکثر بزرگوں کی نقل وحرکت کو محدود کر دیتی ہیں جس خاندانی اور سماجی سرگرمیوں میں مشغول ہونا مشکل ہوجاتا ہے چونکہ صحت کے مسائل بزرگ اشخاص کے زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں ایسے میں انہیں بیماریاں، درد اور خوف گھروں تک ہی محدود کر دیتے ہیں ۔بہت سے بزرگ اشخاص کے لیے ریٹائرمنٹ، سماجی تنہائی کا ایک غیر ارادی گیٹ وے بن جاتا ہے۔ایک ایسی خاموشی جوکہ ذہنی اور جسمانی صحت کو متاثر کرتی ہے۔ماہرین کہتے ہیں کہ عمر رسیدہ افراد میں تنہائی ایک پیچیدہ اور بڑا مسئلہ ہے ۔تنہائی کا تعلق بزرگوں میں ڈپریشن، اضطراب اور دیگر مسائل مبتلا کرتا ہےاور بزرگوں میں تنہائی الزائمر کی بیماری کے خطرے والے عوامل میں سے ایک ہے۔وہ بززگ جو سماجی تنہائی کا سامنا کرتے ہیں ان کے مختلف قسم کے امراض، خاص امراض قلب کی بیماریاں بھی متاثر کرتی ہیں۔
اقوام متحدہ کے مطابق دنیا بھر میں ہر چھ میں سے ایک 60 سال کی عمر کے بزرگ کو کسی نہ کسی طرح بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑتا ہےخواہ وہ بدسلوکی اہل خانہ کی طرف سے ہو یا معاشرے کی جانب سے اور ایسے میں عمر رسیدہ افراد اس بدسلوکی پر احتجاج بھی نہیں کرپاتے۔