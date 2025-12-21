ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بانڈی پورہ: تازہ برف باری کے بعد 86 کلومیٹر طویل گریز بانڈی پورہ روڈ آمد و رفت کے لئے بند
وادی گریز میں صبح تک تقریبآ 6 انچ برف باری ریکارڈ کی گئی ہے۔
Published : December 21, 2025 at 12:14 PM IST
بانڈی پورہ (اعجاز نازکی): چلہ کلان کی آمد کے ساتھ ہی سرحدی علاقہ وادی گریز میں تازہ برف باری کے بعد ٹریفک کی نقل و حمل کے لئے 86 کلومیٹر گریز۔بانڈی پورہ سڑک کو بند کردیا گیا ہے۔
بانڈی پورہ نے ایک مشاورتی جائزے کے بعد یہ فیصلہ لیا اور ہدایات جاری کیں کہ اس سڑک پر کسی بھی نقل حمل سے گریز کریں۔
واضح رہے کہ تقریباً تین ہزار فٹ اونچے رازدان پاس پر گذشتہ رات کے دوران تازہ برف باری ہوئی ہے جس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا۔ ادھر وادی گریز میں بھی کل سے تازہ برف باری کا سلسلہ شروع ہوا ہے جس سے درجہ حرارت میں کافی کمی واقع ہوئی ہے۔
تازہ اطلاعات کے مطابق آج صبح تک تقریبآ 6 انچ برف باری ریکارڈ کی گئ ہے۔ واضح رہے کہ رازدان پاس پر شدید برف باری کے بعد ہر سال سردیوں کے دوران گریز وادی باقی دنیا سے چند مہینوں کے دوران کٹ کر رہ جاتی ہے ۔اس دوران یہاں آمد و رفت اور طبعی شعبے کے حوالے سے کئ دشواریاں سامنے آتی ہیں۔
اگرچہ مقامی لوگوں نے تازہ بارشوں اور برف باری کا خیر مقدم کیا ہے تاہم بنیادی سہولیات کو مہیا کرانے کی انتظامیہ سے مطالبہ بھی کیا ہے ۔
یہ بھی پڑھیں: