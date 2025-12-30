حراستی تشدد کیس میں ڈی ایس پی سمیت آٹھ اہلکاروں کی ضمانت منظور

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
حراستی تشدد کیس میں ڈی ایس پی سمیت آٹھ اہلکاروں کی ضمانت منظور
کپوارہ کورٹ نے ایک لاکھ روپے مچلکے اور ضمانتی بانڈز جمع کرنے کی شرط پر ضمانت منظور کر لی۔
Published : December 30, 2025 at 4:34 PM IST
سرینگر: شمالی کشمیر کے کپوارہ کی ایک عدالت نے منگل کو گزشتہ مہینوں کے دوران شہ سرخیوں میں جگہ بنانے والے حراستی تشدد کیس میں ڈی ایس پی اعجاز احمد نائیک سمیت آٹھ پولیس اہلکاروں کی ضمانت منظور کر لی، قبل ازیں اسی کورٹ نے ان ملزمان کی ضمانتی عرضی دو بار مسترد کر دی تھی۔ اس کیس کی تحقیقات سی بی آئی کر رہی ہے اور یہ کیس ایک ساتھی پولیس اہلکار کو دوران حراست شدید تشدد کا نشانہ بنائے جانے سے متعلق ہے اور اسے حراستی تشدد کے ایک بڑے کیس کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
عدالت نے ملزمان - ریاض احمد میر، جہانگیر احمد بیگ، محمد یونس خان، شاکر حسین خواجہ، تنویر احمد ملہ، الطاف حسین بٹ اور شاہنواز احمد دیداد - کو ’ایک لاکھ روپے کے مچلکے اور ضمانتی بانڈز جمع کرنے‘‘ کی شرط پر سرینگر جیل سے رہا کرنے کا حکم جاری کیا۔ تاہم عدالت نے رہائی کے ساتھ سخت شرائط بھی عائد کی ہیں۔
ملزمان کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ عدالتی حدود سے اجازت کے بغیر باہر نہ جائیں، اپنے پاسپورٹ عدالت میں جمع کرائیں، اور کسی بھی گواہ کو ڈرانے دھمکانے یا ثبوتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی کوشش نہ کریں۔
عدالت نے کہا ہے کہ ’’ملزمان کو ہر سماعت پر ٹرائل کورٹ میں حاضر رہنا ہوگا، جب تک کہ انہیں خاص طور پر حاضری سے استثنیٰ نہ کیا جائے۔ عدالت نے یہ بھی خبردار کیا کہ ’’شرائط کی خلاف ورزی ضمانت کی منسوخی کا سبب‘‘ بن سکتی ہے۔
کیا ہے اصل کیس؟
یہ کیس فروری 2023 میں کپوارہ کے جوائنٹ انٹیروگیشن سینٹر میں پولیس کانسٹیبل خورشید احمد چوہان پر مبینہ حراستی تشدد سے متعلق ہے۔ 26 جولائی 2023 کو سپریم کورٹ کی ہدایت پر سی بی آئی نے مقدمہ درج کیا تھا اور اس میں حراستی تشدد اور قتل کی کوشش سمیت کئی دفعات شامل کی گئی تھیں۔
21 جولائی 2023 کو سپریم کورٹ نے اس واقعے کی سی بی آئی تحقیقات کا حکم دیا تھا اور متاثرہ کو 50 لاکھ روپے معاوضہ بھی دیا تھا۔ کورٹ نے اسے ’’بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی‘‘ قرار دیا تھا۔‘‘
واضح رہے کہ 9 دسمبر 2025 کو کپوارہ کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے ان ہی سبھی ملزمان کی ضمانتی درخواست مسترد کر دی تھی اور کہا تھا کہ ’’حالات میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے۔‘‘ تاہم آج ضمانتی بانڈز قبول اور تصدیق کے بعد جیل حکام کو رہائی کی اجازت دے دی گئی ہے، بشرطیکہ ملزمان کسی اور کیس میں مطلوب نہ ہوں۔
