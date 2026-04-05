راجوری: کوٹرنکہ میں پاگل کتے کا حملہ، چھ بچوں سمیت آٹھ افراد زخمی
تمام زخمیوں کو فوری طور پر نزدیکی سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا جہاں انہیں ابتدائی طبی امداد کے ساتھ اینٹی ریبیز ویکسین دی گئی۔
Published : April 5, 2026 at 2:19 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) مرکز کے زیر انتظام خطہ جموں و کشمیر کے راجوری ضلع میں ایک پاگل آوارہ کتے نے چھ بچوں سمیت آٹھ افراد کو کاٹ کر زخمی کر دیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق کوٹرنکہ علاقے میں ایک لاوارث کتا اچانک جارحانہ ہو گیا اور گاؤں کے مختلف حصوں میں گھومتے ہوئے لوگوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔
زیادہ تر متاثرین بچے ہیں جو اپنے گھروں کے باہر کھیل رہے تھے یا قریبی علاقوں سے واپس آ رہے تھے۔ تمام زخمیوں کو فوری طور پر نزدیکی سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا جہاں انہیں ابتدائی طبی امداد کے ساتھ اینٹی ریبیز ویکسین دی گئی۔
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں بروقت علاج نہایت ضروری ہوتا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ پیچیدگیوں سے بچاؤ کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
عینی شاہدین کے مطابق گاؤں والوں نے اپنی اور اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے کتے کو بھگانے کی کوشش کی جس کے باعث علاقے میں افرا تفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔
واضح رہے کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جموں و کشمیر کے شہری علاقوں میں سال 2023 میں ایک لاکھ سے زیادہ (1,52,775) کتوں کی گنتی کی گئی تھی۔ حکومت کی طرف سے نس بندی (اسٹرلائزیشن) اور ویکسینیشن جیسے اقدامات کے باوجود دو برسوں میں دو لاکھ سے زیادہ افراد کو کتوں نے کاٹا، جس سے عوامی تحفظ پر شدید خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔
وہیں سپریم کورٹ نے بھی 13 جنوری 2026 کو آوارہ کتوں کے معاملے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فیصلہ سنایا کہ کتے کے کاٹنے کے واقعات میں موت ہونے یا زخم آنے پر ریاستی حکومتوں کو بھاری معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ عدالت نے آوارہ کتوں کی آبادی کو کنٹرول کرنے یا انہیں کھانا کھلانے اور پالنے سے متعلق بھی رہنما ہدایات بھی جاری کیں۔
