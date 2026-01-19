ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشتواڑ میں دہشت گردوں کے ساتھ مسلح تصادم میں فوج کے آٹھ جوان زخمی
یہ آپریشن، جسے فوج کی وائٹ نائٹ کور نے 'آپریشن تراشی-I' کا نام دیا ہے، اتوار کی دوپہر کو شروع ہوا۔
Published : January 19, 2026 at 9:20 AM IST
جموں: جموں و کشمیر کے کشتواڑ ضلع کے بالائی علاقوں میں اتوار کو ایک دور دراز جنگل میں دہشت گردوں کے ساتھ تصادم میں فوج کے 8 فوجی زخمی ہو گئے۔
دونوں طرف سے فائرنگ کا شدید تبادلہ کئی گھنٹے تک جاری رہا۔ حکام نے بتایا کہ گھیرا مضبوط کرنے اور دہشت گردوں کو بے اثر کرنے کے لیے کمک تعینات کی گئی ہے۔ یہ آپریشن، جسے فوج کی جموں میں واقع وائٹ نائٹ کور نے 'آپریشن تراشی-I' کا نام دیا ہے، اتوار کی دوپہر کے قریب شروع ہوا۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، وائٹ نائٹ کور نے کہا کہ سیکورٹی فورسز جموں و کشمیر پولیس کے ساتھ جاری مشترکہ انسداد دہشت گردی مشقوں کے ایک حصے کے طور پر چلائے گئے تلاشی آپریشن کے دوران، چترو کے شمال مشرق میں سونار کے جنرل علاقے میں دہشت گردوں کے ساتھ رابطے ہوا۔
فوجیوں کی غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت اور عزم کی تعریف کرتے ہوئے آرمی نے کہا کہ "گھیرے کو مضبوط بنانے کے لیے اضافی فورسز کی شمولیت کے ساتھ آپریشن جاری ہے، جسے سول انتظامیہ اور سیکورٹی ایجنسیوں کے ساتھ قریبی تعاون سے تعاون حاصل ہے۔"
حکام کے مطابق تلاشی ٹیموں میں سے ایک کا دو سے تین غیر ملکی دہشت گردوں کے ایک گروپ سے رابطہ ہوا جن کا تعلق مبینہ طور پر پاکستان میں مقیم جیش محمد (JeM) سے ہے، انہوں نے گھیرا توڑنے کی کوشش میں اندھا دھند فائرنگ کی اور چند گرینیڈ بھی پھینکے۔
فوجیوں نے جوابی کارروائی کی اور گھیرا مزید سخت کرنے کے لیے فوج، سینٹرل ریزرو پولیس فورس (CRPF) اور پولیس کی کمک بھیجی گئی۔ حکام نے بتایا کہ شام 5.40 بجے تک دونوں طرف سے وقفے وقفے سے فائرنگ ہوتی رہی۔
اس انکاؤنٹر میں آٹھ فوجی زخمی ہوئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ان میں سے زیادہ تر کو دستی بم کے دھماکے میں چوٹیں آئیں، حکام نے بتایا کہ دہشت گردوں کا سراغ لگانے اور انہیں بے اثر کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن جاری ہے۔
آپریشن کو تیز کرنے کے لیے جدید نگرانی کے آلات بشمول ڈرونز اور اسنفر ڈاگ کو تعینات کیا گیا ہے۔
اس سال جموں خطے میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان یہ تیسرا انکاؤنٹر ہے۔ بالترتیب 7 اور 13 جنوری کو کٹھوعہ ضلع کے بلاور علاقے میں کہوگ اور نوجوٹ کے جنگلات میں انکاؤنٹر ہوئے۔
گزشتہ سال 15 دسمبر کو ادھم پور ضلع کے مجلتا علاقے کے سوان گاؤں میں دہشت گردوں کے ساتھ تصادم میں ایک پولیس افسر مارا گیا تھا۔ گھنے پتوں اور تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دہشت گرد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔
یہ انکاؤنٹر گزشتہ سال دسمبر میں جموں خطہ کے جنگلاتی پٹی میں شروع کیے گئے ایک بڑے انسداد دہشت گردی آپریشن کے بعد ہوئے تھے جس میں تقریباً تین درجن چھپے ہوئے دہشت گردوں کا صفایا کیا گیا تھا۔
عہدیداروں نے بتایا کہ یوم جمہوریہ کے موقعے پر پرامن تقریبات کو یقینی بنانے کے لیے کارروائیوں کو مزید تیز کر دیا گیا ہے، ذرائع کے مطابق پاکستان میں مقیم ہینڈلرز کی جانب سے مزید دہشت گردوں کو دھکیلنے کی مایوس کن کوشش جاری ہے ۔