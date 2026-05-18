قربانی کے جانوروں کی منڈیوں میں خریداری کم کیوں
کوٹھداروں، قربانی کے جانوروں کی فروخت کرنے والے تاجرین کا کہنا ہے کہ مہنگائی بڑھنے سے قربانی کے جانور بھی مہنگے ہوئے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 18, 2026 at 7:30 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : عید الاضحی کی آمد آمد ہے، کشمیر سمیت عالم بھر میں جگہ جگہ پر قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جو کہ یوم عرفہ تک جاری رہتا ہے. اور اس تعلق سے ہر بار کی طرح امسال بھی شہر سرینگر کے عیدگاہ میں قربانی کے جانوروں کی سب سے بڑی منڈی قائم کی گئی ہے، جہاں پر نہ صرف مقامی بلکہ غیر مقامی کاروباری بھی قربانی کے جانور فروخت کرنے کے لئے پہنچے ہیں۔ عیدگاہ میں مختلف نسل کے بھیڑ اور بکریاں دستیاب ہیں جوکہ 370 سے ساڑھے 4 سو روپے فی کلو حساب سے فروخت کیے جا رہے ہیں۔
ماضی میں ان ایام کے دوران بازاروں میں جہاں کافی گہما گہمی دیکھنے کو ملتی تھی، وہیں قربانی کے جانوروں کی خریداری کے حوالے سے بھی لوگوں میں کافی جوش وخروش پایا جاتا تھا۔ لیکن ان دنوں ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ بازاروں میں قربانی کے لئے الگ الگ نسل کے بھیڑ بکریاں دستیاب تو ہیں لیکن خریدار ندارد۔
ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے عیدگاہ، سرینگر میں قائم منڈی کا دورہ کیا اور وہاں قربانی کے جانوروں کی خریداری کا جائزہ لیا اور خریداروں کے علاوہ بھیڑ بکریاں فروخت کرنے والوں کے ساتھ بھی بات چیت کی۔
اس موقع میں ایک مقامی کوٹھدار، فاروق احمد ، نے کہا کہ گزشتہ کے سال کے مقابلے میں امسال قربانی کے جانوروں کی خریداری کے تعلق سے کافی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تاہم انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ پیٹرول اور ڈیزل میں اضافے کے باعث قربانی کے جانور کے قمیتں بڑھ گئی ہیں، جس کے نتیجے میں خریداری میں کمی دیکھنے میں آرہی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی دیگر ریاستوں سے کشمیر مال پہنچتا ہے۔ اور دلی سے ایک ٹرک مال لانے کا ایک لاکھ روپے کرایہ لگتا تھا لیکن آج وہی ایک لاکھ 40 ہزار وصول کیے جاتے ہیں۔ وہیں جموں و کشمیر میں حالیہ بس کرایہ میں 18 فیصد کے اضافے کا بوجھ مال اس پر پڑ رہا ہے جس کا خمیازہ آخر کار عام لوگوں کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔
راجستھان سے آئے ایک بھیڑ مالک جگدیش کہتے ہیں کہ جانور کی قیمت اس کی اقسام پر منحصر ہے۔ ایک خاص بھیڑ نسل کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ راجستھان میں ہی اس کی قیمیت 430 روپے فی کلو ہےتو ہم کشمیر پہنچے 20 روپے کے نفع پر 450 میں ہی فروخت کرتے ہیں۔ہماری نظر میں مہنگا نہیں ہے۔
ادھر، عیدگاہ منڈی میں محکمہ اینمل ہسبنڈری نے ایک میڈیکل کیمپ بھی قائم کیا ہے اور یہ ایک ویٹنری کے ڈاکٹر کی نگرانی میں چلایا جارہا ہے تاکہ اگر کوئی جانور بیمار ہوتا ہے تو اس سے بروقت علاج فراہم کیا جاسکے ۔ ویٹنری بلاک آفیسر عبدالرقیب وانی نے کہا کہ یہ کیمپ آج سے شروع ہوگیا جو کہ برابر عرفہ تک یہاں جاری رہے گا۔انہوں نے کہا کہ یہ میڈیکل کیمپ ہر سال یہاں منعقد کیا جارہا ہے تاکہ بیماری کی صورت میں جانورکو موقع پر ہی علاج سہولت میسر ہوپائے اور مالک کو بھی اپنے کے جانور کے علاج کے تعلق سے کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔
عیدگاہ میں قربانی جانور خریدنے آئے فیروز احمد کہتے ہیں کہ منڈی میں الگ الگ قیمیت ہے۔ایک ایک قمیت بتاتا اور دوسرا کوٹھدار دوسری کی ریٹ پر جانور فروخت کررہا ہے۔ من مانی قیمتیں خریدار سے وصولی جارہی ہیں ایسے میں ریٹ میں بہت تفاوت کے چلتے خریدار پریشان ہوجاتا ہے۔انہوں نے کہا کہ "میں اب اپنے بحٹ کے حساب سے قربانی کا جانور خریدنے کی کوشش کر رہا ہوں تاہم گزشتہ برس کے مقابلے میں جانوروں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ دیکھنےکو مل رہا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ عیدگاہ منڈی میں بھی دیگر مقامات کی طرح ہی الگ الگ ریٹ دیکھنے کو مل رہی ہے جس کے چلتے جانور خریدنے کے لئے آ رہے گاہک پریشان ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ سی اے پی ڈی محکمہ کو گوشت یا قربانی کے جانوروں کی قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار نہیں ہے اب بازار میں من مانی قیمتیں زیادہ ہی دیکھنے کو ملتی ہیں کیونکہ اب یہ سارا کاروبار بے لگام ہوکر من چاہا طریقے سے انجام دیا جاتا ہے۔
بتا دیں کہ عید الاضحی سے قبل امور صارفین و عوامی تقسیم کاری محکمہ جانوروں کی قیمتیں مقرر کیا کرتا تھا لیکن سال 2023 میں یہ اختیار متعلقہ محکمے سے چھین لیا گیا اور اب وادی کشمیر میں کوٹھدار ایسوسی ایشن کے متعین کردہ قیمتوں کے مطابق ہی مٹن اور قربانی کے جانور فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں لوگوں کا بھی مل جلا ردعمل سامنے آرہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے قیمتیں متعین نہیں ہیں جس سے جو من چاہتا ہے اسی حساب سے قربانی جانور فروخت کرتا ہے۔
واضح رہے کہ عیدالاضحیٰ مسلم کیلنڈر کے آخری مہینے یعنی ذی الحجہ کی دس تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اس عید پر جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے عید قربان بھی کہا جاتا ہے۔
