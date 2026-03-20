عید الفطر کی تیاریاں جاری، بارشوں کے باوجود پلوامہ  مارکیٹ میں گہما گہمی

مہنگائی، ایران جنگ کی وجہ سے عید کے موقع پر وہ روایتی جوش وخروش باقی نہیں رہاتاہم بازاروں میں بھیڑ بھاڑ دیکھی جا رہی ہے۔

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : March 20, 2026 at 11:48 AM IST

پلوامہ (سید عادل مشتاق) : عید الفطر سے قبل وادی بھر میں بارشوں حتی کہ بعض بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری رہا تاہم اس کے باوجود لوگ عید کی خریداری میں مصروف دکھائی دئے۔ حالانکہ مہنگائی اور ایران جنگ کے باعث بازاروں میں گزشتہ برسوں کے مقابلے میں رش کافی کم تھا تاہم اس کے باوجود لوگ بڑی تعداد میں گھروں سے باہر آکر سامان خریدنے میں محو تھے۔

بیشتر بازاروں میں مسلسل بارشوں کے باوجود عید کی تیاریوں کا جوش و خروش برقرار رہا، جبکہ مختلف بازاروں میں خریداروں کی خاصی بھیڑ دیکھنے کو ملی وہیں بعض بازاروں میں خاص کر سرینگر میں روایتی رش کے مقابلے میں کافی کم بھیڑ دیکھنے کو ملی۔ وہیں قصبہ جات کے بازاروں میں خریداری کے لیے آنے والے افراد کی بڑی تعداد کے باعث دن بھر گہما گہمی کا ماحول قائم رہا۔

خریدار عید کے موقع پر کپڑوں، جوتوں، مٹھائیوں اور دیگر ضروری اشیاء کی خریداری میں مصروف نظر آئے، جبکہ دکانداروں نے بھی صارفین کی سہولت کے لیے خصوصی انتظامات کر رکھے تھے۔ بارش کے باوجود لوگوں کے جوش میں کوئی کمی نہیں آئی اور بازاروں میں دن بھر رونق برقرار رہی۔

ادھر، جموں و کشمیر پولیس نے بڑھتی ہوئی بھیڑ اور ٹریفک کے دباؤ کو مدنظر رکھتے ہوئے مختلف مقامات پر ٹریفک نظام کو بہتر بنانے کے لیے دن بھر سرگرم عمل رہی۔ پولیس اہلکار اہم چوراہوں اور مصروف سڑکوں پر تعینات رہے تاکہ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھا جا سکے اور کسی بھی قسم کی رکاوٹ یا حادثے سے بچا جا سکے۔

لوگوں نے عید الفطر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بارش کے باوجود وہ عید کی خریداری مکمل کر رہے ہیں اور اس خوشی کے موقع کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے پرجوش ہیں۔

