جموں خطے میں بھی عید الفطر کا سماں، عقیدت و احترام کے ساتھ ادا کی گئی نماز دوگانہ

Published : March 21, 2026 at 1:02 PM IST|
Updated : March 21, 2026 at 1:09 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) پورے جموں خطے میں آج عید الفطر مذہبی جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ منائی گئی جہاں ہزاروں فرزندانِ توحید نے عیدگاہوں اور مساجد میں اجتماعات کی صورت میں نمازِ عید ادا کی۔ اس موقعے پر ملک و قوم کی سلامتی، امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔
جموں شہر میں مرکزی عیدگاہوں اور بڑی مساجد میں صبح سویرے ہی نمازیوں کا ہجوم امڈ آیا۔ لوگوں نے نئے کپڑے پہن کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر رمضان المبارک کی عبادات کی تکمیل پر شکرانہ ادا کیا۔
اسی طرح راجوری، پونچھ، ڈوڈہ، کشتواڑ، رام بن اور ادھم پور سمیت دیگر اضلاع میں بھی عید کی نمازیں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ ادا کی گئیں۔ ڈوڈہ، کشتواڑ کے علاقوں میں بھی نماز دوگانہ کے روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے جہاں نمازیوں نے اتحاد اور اخوت کا مظاہرہ کیا۔
نماز کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر عید کی مبارکباد دی بازاروں اور گلیوں میں بھی خوشیوں کا سماں رہا، جہاں بچوں اور بڑوں نے اس خوشی کے دن کو بھرپور طریقے سے منایا۔
علمائے دین نے اپنے خطبات میں عیدالفطر کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ دن شکرگزاری، ایثار اور غریبوں کی مدد کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ زکوٰۃ اور فطرانہ ادا کرکے ضرورت مندوں کی مدد کریں۔
مزید پڑھیں:
کشمیر بھر میں عید کا جشن، نماز عید کے لیے مقفل رہی سرینگر جامع مسجد
ملک بھر میں جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے عید الفطر
عید پر بہترین اشعار: چاند نظر آتے ہی ان خوبصورت اشعار کے ساتھ دیں مبارک باد