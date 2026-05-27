جموں کشمیر میں روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جارہی ہے عیدالاضحیٰ، فرزندان توحید سنت ابراہیمیؑ کی کر رہے ہیں پیروی
ملک بھر میں کل یعنی 28 مئی کو عیدالاضحیٰ منائی جائے گی۔ جموں کشمیر میں آج عیدالاضحیٰ منائی جارہی ہے۔
Published : May 27, 2026 at 9:04 AM IST|
Updated : May 27, 2026 at 11:06 AM IST
سرینگر: سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں آج عیدالاضحیٰ منائی جارہی ہے۔ پاکستان میں بھی آج 24 مئی کو عیدالاضحیٰ منائی جارہی ہے۔ وہیں جموں وکشمیر میں بھی آج عید الاضحیٰ کی تقریب سعید انتہائی عقیدت و احترام اور دینی وملی جوش وجذبہ کے ساتھ منائی جارہی ہے۔ لاکھوں فرزندان توحید نے عیدگاہوں، مسجدوں اور خانقاہوں میں صاف وپاک ملبوسات پہن کر نماز عید ادا کی۔ جس کے بعد فرزندان توحید نے سنت ابراہیمیؑ کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے حضور جانوروں کی قربانی دی۔
مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے عید الاضحی کے موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کی۔
عید الاضحی مذہبی جوش و خروش، دعاؤں، جانوروں کی قربانیوں اور خاندانی اجتماعات کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ وادی بھر کی مساجد اور مزارات پر منعقدہ بڑے اجتماعات میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔
کشمیر میں عید کا سب سے بڑا اجتماع ڈل جھیل کے کنارے واقع حضرت بل کے مزار پر منعقد ہوا جہاں بدھ کی صبح ہزاروں عقیدت مندوں نے عید کی خصوصی نماز ادا کی۔ حکام نے بڑے عبادت گاہوں پر وسیع انتظامات کیے ہیں، جبکہ پورے کشمیر کے بازاروں میں تہوار سے قبل زبردست رش دیکھنے میں آیا۔
دنیا بھر کے ساتھ ساتھ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں بھی عید الاضحیٰ نہایت مذہبی جذبے اور روحانی ماحول میں منائی گئی۔ صبح سویرے ہی لوگوں کی بڑی تعداد مساجد اور عیدگاہوں کا رخ کرتی نظر آئی، جہاں نماز عید کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ ضلع کے مختلف علاقوں بشمول مٹن، بجبہاڑہ، کوکرناگ، ڈورو، شانگس اور دیگر مقامات پر بھی بڑی تعداد میں نمازیوں نے شرکت کی۔
سب سے بڑا اجتماع تاریخی عیدگاہ جنگلات منڈی میں دیکھنے کو ملا۔ اس موقع پر سیکورٹی اور انتظامی سطح پر بھی خاطر خواہ انتظامات کیے گئے تھے تاکہ نمازیوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔
جنوبی کشمیر کے پہاڑی ضلع شوپیان میں بھی عیدالاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام اور جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ عید کے موقع پر دن کا آغاز مساجد، خانقاہوں اور عیدگاہوں میں خصوصی دعاؤں سے ہوا، جہاں امت مسلمہ کی بہتری، ملک کی ترقی، خوشحالی، امن و سلامتی اور بھائی چارے کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔
ضلع شوپیان میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع مرکزی عیدگاہ شوپیان میں منعقد ہوا، جہاں صبح ساڑھے نو بجے نماز عیدالاضحیٰ ادا کی گئی۔ اس کے علاوہ استان عالیہ پنجورہ، آرہامہ اور ضلع کے دیگر علاقوں میں بھی بڑے اجتماعات منعقد ہوئے، جن میں ہزاروں فرزندانِ توحید نے شرکت کی۔
عید الاضحیٰ، 10 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے، حضرت ابراہیم کی قربانی اور اطاعت کی یاد دلاتی ہے، جو اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے۔
مسلمان اس موقع پر عید کی نماز ادا کرتے ہیں اور جانوروں کی قربانی کی رسم ادا کرتے ہیں، گوشت رشتہ داروں، پڑوسیوں اور غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔
