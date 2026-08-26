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عید میلاد کی مناسبت سے وادی بھر میں شب خوانی کی روح پرور مجالس کا اہتمام
وادی کشمیر میں عید میلاد النبی ﷺ پر درگاہ حضرت بل سمیت تمام خانقاہوں میں روح پرور شب خوانی اور موئے مقدس کی زیارت ہوئی۔
Published : August 26, 2026 at 8:38 AM IST
سرینگر (پرویز الدین): پیغمبرِ آخر الزماں حضرت محمد مصطفی ﷺ کی ولادتِ باسعادت کے عظیم اور پُر مسرت موقعے پر ملک بھر کے ساتھ ساتھ وادیٔ کشمیر میں بھی عید میلاد النبی ﷺ کی تقریبات انتہائی عقیدت و احترام اور تزک و احتشام کے ساتھ منائی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں وادی بھر میں شب خوانی کی روح پرور مجالس کا اہتمام کیا گیا جن میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ سب سے بڑی تقریب آثارِ شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئی، جہاں عقیدت مند رات بھر شب خوانی میں محو رہے اور نمازِ فجر کے بعد موئے مقدس کی زیارت سے فیضاب ہوئے۔ آثارِ شریف درگاہ حضرت بل کے علاوہ وادی کی دیگر خانقاہوں، زیارت گاہوں اور مساجد میں بھی بابرکت اجتماعات منعقد ہوئے۔
تاریخی درگاہ حضرت بل، سرینگر میں رات 10 بجے نمازِ عشاء ادا کی گئی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ سربسجود ہوئے۔ نمازِ عشاء کے بعد شبِ میلاد کی روح پرور مجلس کا آغاز ہوا۔ اس دوران پورا خطۂ حضرت بل درود و اذکار کی صداؤں سے گونجتا رہا۔ عاشقانِ رسول ﷺ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی طلب کی، جبکہ وادیٔ کشمیر میں امن و امان، سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔
ولادتِ باسعادت ﷺ کے سلسلے میں جہاں درگاہ حضرت بل اور وادی کی دیگر مساجد و خانقاہوں میں شب خوانی کی مجالس آراستہ ہوئیں، وہیں گذشتہ کئی دنوں سے مختلف مساجد میں نمازِ مغرب سے نمازِ عشاء تک درود و سلام کی محفلیں بھی باقاعدگی سے منعقد ہوتی رہیں۔
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اسی طرح کی پر رونق اور روح پرور مجالس آثارِ شریف پنجورہ شوپیاں، اہم شریف بانڈی پورہ، جناب صاحب صورہ، آثارِ شریف شہری کلاش پورہ اور تاریخی جامع مسجد سرینگر میں بھی منعقد ہوئیں، جن میں آقائے نامدار حضرت محمد ﷺ کی شانِ اقدس میں درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ اس موقع پر علمائے کرام، واعظین اور ائمہ مساجد نے آنحضور ﷺ کی حیاتِ طیبہ کے مختلف گوشوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔
دوسری جانب، درگاہ حضرت بل میں عید میلاد النبی ﷺ کی تقریبِ سعید کے موقع پر ضلع انتظامیہ سرینگر نے مختلف سرکاری محکموں اور رضاکار تنظیموں کے اشتراک سے زائرین کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے تھے۔ شہر اور دیہات سے درگاہ حضرت بل آنے والے عقیدت مندوں کے لیے ٹریفک کے معقول انتظامات بھی کیے گئے تھے، جبکہ ٹریفک جام سے بچنے کے لیے ٹریفک پولیس نے پہلے ہی ایک روٹ پلان مرتب کر دیا تھا تاکہ زائرین کو پارکنگ یا ٹریفک جام کی وجہ سے کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
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