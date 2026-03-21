ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وادی کشمیر کے مختلف مقامات پر کیسی رہی عید؟
علمائے کرام نے اپنے خطابات میں عید کے روحانی پیغامات، بھائی چارے، امن و محبت اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے پر زور دیا۔
Published : March 21, 2026 at 5:29 PM IST
پلوامہ: رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اختتام پر ملک بھر میں عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ ملک بھر کے قصبوں اور شہروں کی مساجد اور عیدگاہوں میں لوگوں کی بڑی تعداد عید کی نماز ادا کرنے کے لیے پہنچی۔
پلوامہ میں عیدالفطر
ملک بھر کے ساتھ ساتھ ضلع پلوامہ میں بھی عیدالفطر کا تہوار مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ موسم آبرو آلود ہونے کے سبب نماز عید مقامی مسجدوں اور خانقاہوں میں ادا کی گئی۔ ضلع کی سب سے بڑی اور مرکزی تقریب خانقاہ پلوامہ میں منعقد ہوئی، جہاں ہزاروں فرزندانِ توحید نے نماز عیدالفطر ادا کی۔ اس موقع پر علمائے کرام نے اپنے خطابات میں عید کے روحانی پیغام، بھائی چارے، امن و محبت اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ عیدالفطر ہمیں صبر، ایثار اور مستحقین کی مدد کا درس دیتی ہے۔
اننت ناگ میں عیدالفطر کی نماز، ہزاروں مسلمانوں کی شرکت باغ نوگام اشاجی پورہ میں سب سے بڑا اجتماع منعقد
عیدالفطر کے پُرمسرت موقع پر ضلع اننت ناگ کے مختلف مساجد میں ہزاروں فرزندانِ توحید نے مذہبی جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ عید کی نماز ادا کی۔ سب سے بڑا اجتماع مرکزی تنظیم تحریک صوت الاولیا کے زیر اہتمام باغ نوگام اشاجی پورہ، اننت ناگ میں منعقد ہوا، جہاں مولانا فیاض احمد رضوی کی قیادت میں ہزاروں مسلمانوں نے عید کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر اتحاد، بھائی چارے اور دینی جذبے کی خوبصورت مثال دیکھنے کو ملی۔ نماز کے بعد علماء کرام نے اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے عیدالفطر کی اہمیت و فضیلت پر روشنی ڈالی اور مسلمانوں کو شکرگزاری، ہمدردی اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے کی تلقین کی۔
ترال میں عقیدت کے ساتھ منائی گئی عیدالفطر
وادی کے دیگر علاقوں کی طرح جنوبی کشمیر کے ترال میں بھی عید الفطر روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ اکثر مقامات پر نماز عید موسم ناخوشگوار ہونے کی وجہ سے مسجدوں اور خانقاہوں میں اداکی گئی جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر علماء دین نے عیدالفطر کی فضیلیت پر روشنی ڈالی۔ عیدالفطر کی سب سے بڑی تقریب خانقاہ فیض پناہ ترال میں بھی منعقد ہوئی جہاں فرزندان توحید کی بڑی تعداد نے شمولیت کی اور نماز عید کے بعد عالمی امن کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ نماز عید کی پیشوائی مولانا نزیر احمد وانی نے کی جنھوں نے نماز عید سے قبل فلسفہ عید بیان کیا۔ عیدگاہ ترال میں میر واعظ ترال مولانا شبیر احمد عثمانی نے نماز عید کی پیشوائی کی جہاں ممبئر اسمبلی ترال رفیق احمد نائک بھی نماز عید میں شامل ہوئے۔