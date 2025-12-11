ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مشہور سیاحتی مقام پہلگام آڑو ویلی چرواہوں کو با اختیار بنانے اور چارہ جاتی خودکفالت کی جانب اہم پیش رفت
کشمیر کے چرواہے، بلند پہاڑی چراگاہوں کے حقیقی محافظ سمجھے جاتے ہیں،محکمہ نے 32 ہکٹیر پرمشتمل فوڈر سیڈ پروڈکشن اسٹیشن آڑو پہلگام قائم کیا ہے
Published : December 11, 2025 at 4:37 PM IST
اننت ناگ(فیاض لولو): پہلگام کے دلکش اور معروف سیاحتی مقام آڑو ویلی میں محکمہ زراعت کشمیر کی جانب سے چراگاہی بحالی، چارہ جاتی جدت اور چرواہوں کو با اختیار بنانے کے لیے کی جانے والی مسلسل کوششیں کامیابی کی طرف گامزن ہیں۔ علاقے میں چارے کی قلت، خراب شدہ چراگاہوں اور مویشی پروری میں درپیش مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے محکمہ نے 32 ہکٹیر پر مشتمل فوڈر سیڈ پروڈکشن اسٹیشن آڑو پہلگام قائم کیا ہے، جو اب خطے میں پائیدار چارہ پیداوار کا ایک اہم مرکز بن چکا ہے۔
اس اسٹیشن میں نہ صرف خراب شدہ چراگاہوں کی بحالی پر توجہ دی جا رہی ہے بلکہ یہاں 56 سے زائد گھاس کی مختلف اقسام کے معیاری بیج تیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ بیج نہ صرف کشمیر کے مختلف اضلاع بلکہ ملک کی دیگر ریاستوں کو بھی فراہم کیے جا رہے ہیں، جس سے چارہ پیداوار میں خودکفالت اور چراگاہی نظام کی مضبوطی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ کوششیں گراس لینڈ اور چارہ ٹیکنالوجیز برائے پائیدار مال مویشی پروری کے قومی وژن سے بھی ہم آہنگ ہیں۔
ماہرین کے مطابق بھارت کی تقریباً چوتھائی زمین گراس لینڈز پر مشتمل ہے اور یہ خطہ ملک کے لائیوسٹاک شعبے کی بنیاد ہے۔ کشمیر کے چرواہے، جو بلند پہاڑی چراگاہوں کے حقیقی محافظ سمجھے جاتے ہیں، نہ صرف ماحولیاتی توازن برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں بلکہ زرعی معیشت کے پائیدار نظام کا اہم ستون بھی ہیں۔ ان کی روایتی معلومات کو جدید چارہ سائنس کے ساتھ جوڑ کر موسمیاتی تبدیلی کا سامنا کرنے کے قابل مضبوط زرعی نظام تشکیل دیے جا سکتے ہیں۔
فوڈر سیڈ پروڈکشن اسٹیشن آڑو پہلگام کے انچارج خورشید احمد نے بتایا کہ اسٹیشن میں جدید طرز پر چارہ اقسام کی تیاری، جَرم پلازم کی درجہ بندی، گھاس اور دالوں کی جدید کاشتکاری، اور چارہ بیج کی پیداوار و ترسیل کے مضبوط نظام پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خراب شدہ چراگاہوں کی بحالی کے لیے ٹال فیسک اور آرچرڈ گراس کے روٹڈ سلپس انتہائی مؤثر ثابت ہو رہے ہیں اور ان کے استعمال سے چراگاہوں میں گھاس کی کمی کو نمایاں طور پر پورا کیا جا سکتا ہے۔
ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر، سرتاج احمد نے اس موقع پر کہا کہ معیاری چارہ بیج کی پیداوار، سائنسی گراس لینڈ مینجمنٹ اور متعلقہ اداروں کے درمیان مضبوط تعاون خطے کی بڑھتی ہوئی چارہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ محکمہ کم وسائل والے چرواہوں اور قبائلی کسانوں کو جدید چارہ ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے لیے مسلسل کام کر رہا ہے تاکہ سال بھر سبز چارے کی دستیابی ممکن ہو سکے اور مٹی، مویشی اور معاش کے درمیان پائیدار توازن برقرار رکھا جا سکے۔
محکمہ زراعت کی کوششوں سے آڑو ویلی کی چراگاہوں میں آنے والی یہ مثبت تبدیلیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ مربوط حکمتِ عملی، سائنسی تحقیق اور زمینی سطح پر عملی اقدامات کے ذریعے خطے میں نہ صرف چارہ پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے بلکہ چرواہا برادری کو معاشی طور پر بااختیار بھی بنایا جا سکتا ہے۔
یہ کاوشیں خطے کی زرعی و ماحولیاتی ترقی کی سمت ایک مضبوط اور پائیدار قدم ثابت ہو رہی ہیں۔