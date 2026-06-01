پہلگام میں غرقاب شہری کی بازیابی کی کوششیں جاری، اہل خانہ کا 'سست سرچ آپریشن' کا الزام

پہلگام میں غرقاب شہری کی بازیابی کی کوششیں جاری، اہل خانہ کا 'سست سرچ آپریشن' کا الزام
بیٹے کو بچانے کے دوران گزشتہ روز پہلگام میں سرینگر کا ایک شہری غرقاب ہوا تھا، جس کی تلاش آج دوسرے روز بھی جاری ہے۔
Published : June 1, 2026 at 3:23 PM IST
پہلگام (میر اشفاق): پہلگام کے لِدر دریا میں غرقاب ہوئے سرینگر کے رہائشی محمد اشرف میر کی لاش کو تلاش کرنے کے لیے جاری ریسکیو آپریشن پیر کے روز مسلسل دوسرے دن بھی جاری رہا۔ مختلف ریسکیو ایجنسیز- جس میں این ڈی آر ایف ،ایس ڈی آر ایف، پولیس ٹیمیں شامل ہیں - تیز بہاؤ کے باوجود لدر دریا میں ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں اور لاش کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ریسکیو آپریشن میں مقامی لوگ بھی شامل ہیں ۔
واضح رہے کہ محمد اشرف نامی شہری گزشتہ روز معروف سیاحتی مقام پہلگام کے دریائے لدر میں اس وقت غرقاب ہوئے تھے جب انہوں نے اپنے فرزند فہد کو ڈوبنے سے بچانے کے لئے دریا میں چھلانگ لگائی۔
سرینگر کے جواہر نگر کے رہائشی محمد اشرف اپنے اہل خانہ کے ہمراہ پہلگام کی سیرو تفریح کے لئے آئے تھے ،جس دوران ان کا بیٹا فوٹو گرافی کرتے ہوئے پاؤں پھسل جانے کی وجہ سے ڈوب گیا، اشرف نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لئے دریا میں چھلانگ لگائی تاہم وہ خود تیز بہاؤ میں بہہ گیا،حالانکہ مقامی لوگوں نے اس وقت محمد اشرف کے بیٹے کو بچا لیا، تاہم والد کو ابھی تک بازیاب نہیں کیا گیا،جس کے لئے کوششیں لگاتار جاری ہیں ۔
ایک پولیس افسر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ این ڈی آر ایف ،ایس ڈی آر ایف کی دو ٹیمیں ،رافٹنگ کی دو ٹیموں سمیت پولیس اور مقامی لوگ ریسکیو آپریشن چلا رہے ہیں ۔
ادھر، لاش برآمد نہ ہونے کے باعث اہلِ خانہ شدید کرب اور بے چینی کا شکار ہیں۔ان کا الزام ہے کہ ریسکیو آپریشن میں تاخیر اور سست رفتاری کی جارہی ہے۔ محمد اشرف کے رشتہ دار طارق احمد کا کہنا ہے کہ "گزشتہ روز ریسکیو آپریشن تیزی سے چلایا گیا تھا، تاہم آج یعنی دوسرے روز ریسکیو میں کافی تاخیر کی جارہی ہے۔"
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران کہا کہ وہ "کل سے دریا کے کنارے بھٹک رہے ہیں لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے ۔" انہوں نے الزام عائد کیا کہ انہوں نے سول و پولیس انتظامیہ سے کافی بار اپیل کی کہ ریسکیو آپریشن میں تیزی لائی جائے تاہم کسی نے غور نہیں کیا ۔ان کا کہنا ہے کہ لاش کی بازیابی میں تاخیر کے باعث انہیں شدید ذہنی اذیت کا سامنا ہے۔
متوفی کے اہلِ خانہ نے جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے "ذاتی طور پر معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے متعلقہ محکموں اور ریسکیو ٹیموں سے تلاشی کارروائی مزید تیزی لائے جانے کی ہدایت" دینے کی اپیل کی ہے تاکہ لاش جلد از جلد برآمد کی جا سکے۔ انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ریسکیو آپریشن کو ترجیحی بنیادوں پر انجام دیا جائے۔
ادھر، ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ سرچ آپریشن بدستور جاری ہے اور لِدر ندی کے مختلف مقامات پر تلاشی لی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق لاش کی تلاش اور بازیابی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں اور آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک لاش کو برآمد نہیں کر لیا جاتا۔
