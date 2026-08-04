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تعلیم کو سیاست، تعصب اور فرقہ وارانہ مصلحتوں سے بالاتر رکھا جائے: میر واعظ کشمیر
متحدہ مجلس علماء نے حکام پر زور دیاکہ کسی بھی طالب علم کو سیاسی مصلحتوں کی بنیاد پر تعلیمی مواقع سے محروم نہ کیا جائے۔
Published : August 4, 2026 at 5:17 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) متحدہ مجلس علماء جموں و کشمیر، جس کی سربراہی میرواعظِ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق کر رہے ہیں، نے مسلم طلبہ اور تعلیمی اداروں کو درپیش حالیہ صورتحال، بالخصوص رامپور (یو پی) میں محمد علی جوہر یونیورسٹی کی بڑے پیمانے پر انہدام کی کارروائی کے خطرے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مجلس نے کہا کہ محمد علی جوہر یونیورسٹی کی 40 میں سے 38 عمارتوں کو منہدم کرنے کی مجوزہ کارروائی کی اطلاعات انتہائی تشویشناک ہیں۔ اس یونیورسٹی میں تقریباً تین ہزار طلبہ زیرِ تعلیم ہیں۔ اگرچہ انہدام کے حکم پر فی الحال عبوری راحت ملنے کی اطلاعات ہیں، تاہم ادارے کے مستقبل کے حوالے سے مسلسل غیر یقینی صورتحال باعثِ فکرمندی ہے۔
مجلس نے کہا کہ یونیورسٹی میں زیرِ تعلیم کشمیری طلبہ نے اس معاملے پر براہِ راست مجلس سے رابطہ کیا ہے، کیونکہ اس صورتحال کا تعلق نہ صرف ان کے تعلیمی مستقبل سے ہے بلکہ ان خاندانوں سے بھی ہے جو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے جموں و کشمیر سے باہر کے تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں۔ متحدہ مجلس علماء نے کہا کہ اگر کسی تعلیمی ادارے کے حوالے سے قانونی یا ضابطہ جاتی خلاف ورزیوں کے الزامات ہیں تو ان سے نمٹنے کے لیے باقاعدہ قانونی اور انتظامی طریقہ کار موجود ہے۔ ہزاروں بے قصور طلبہ کے مستقبل کو یونیورسٹی کی عمارتوں کے ساتھ مخدوش نہیںبنایا جا سکتا۔ طلبہ کا ان تنازعات سے کوئی تعلق نہیں اور انہیں ان کی قیمت ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے۔
مجلس نے جموں میں شری ماتا ویشنو دیوی انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل ایکسی لینس کی حالیہ بندش کا بھی حوالہ دیا، جس سے وہاں زیرِ تعلیم طلبہ کی پڑھائی متاثر ہوئی اور ان کے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی۔ مجلس نے کہا کہ میڈیکل کالج میں بڑی تعداد میں مسلم طلبہ کے داخلے پر پیدا ہونے والے تنازع کے بعد ادارے کی بندش کے حالات نے مسلم برادری میں اس حوالے سے سنگین خدشات پیدا کیے ہیں کہ طلبہ کو ان کی مذہبی شناخت کی بنیاد پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ”خواہ معاملہ کسی مسلم انتظامیہ کے تحت چلنے والی یونیورسٹی کو انہدام کے خطرے کا ہو، یا مسلم طلبہ کی پیشہ ورانہ تعلیم اچانک متاثر ہونے کا، اس کا خمیازہ بالآخر ان نوجوان طلبہ کو بھگتنا پڑتا ہے جن کی خواہش صرف اور صرف تعلیم حاصل کرنا، اپنی قابلیت بنانا اور اپنا مستقبل سنوارنا ہے۔ متحدہ مجلس علماءنے متعلقہ حکام پر زور دیا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کسی بھی طالب علم کو مذہب، شناخت یا سیاسی مصلحتوں کی بنیاد پر تعلیمی مواقع سے محروم نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں سے متعلق کسی بھی کمی، تنازع یا مبینہ خلاف ورزی کو شفاف، منصفانہ اور قانونی طریقہ کار کے تحت حل کیا جانا چاہیے، تاکہ بے قصور طلبہ کی تعلیم اور مستقبل متاثر نہ ہو۔
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مجلس نے کہا کہ تعلیم کو سیاست، تعصب اور فرقہ وارانہ مصلحتوں سے بالاتر رکھا جانا چاہیے۔ متعلقہ حکام تمام متاثرہ طلبہ کے تعلیمی مستقبل کا تحفظ یقینی بنائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر طبقے اور برادری کے لیے تعلیمی مواقع یکساں اور منصفانہ طور پر دستیاب رہیں۔ واضح رہے کہ متحدہ مجلس علماجموں وکشمیر میں دینی، ملی ، سماجی اور تعلیمی انجمن کے ذمہ داران شامل ہیں۔