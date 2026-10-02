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تعلیم صرف امتحانات میں اچھے نمبرات یا نوکری حاصل کرنے کا نام نہیں: وزیر تعلیم سکینہ ایتو
سکینہ ایتو نے کہاکہ طلباء کو سوالات پوچھنے، مسائل کو حل کرنے اور نئی مہارتیں حاصل کرنے کا طریقہ سکھانے کی ضرورت ہے۔
Published : October 2, 2026 at 8:46 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) جموں و کشمیر کی وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے کو کہا کہ اصل تعلیم کو بچوں کو صرف امتحانی نمبرات یا ملازمت پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے اعتماد، ذمہ داری اور عملی علم کے ساتھ زندگی سے نمٹنے کے لیے لیس کرنا چاہیے۔ ایس کے آئی سی سی سرینگر میں گاندھی جینتی کی ایک یادگاری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سکینہ ایتع نے کہا کہ ٹیکنالوجی اور سماج کی بدلتی ہوئی نوعیت کے لیے تعلیمی نظام کو طلباء میں تنقیدی سوچ، تخلیقی صلاحیتوں، مسائل حل کرنے کی صلاحیتوں اور عملی مہارتوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔
انہوں نے کہا کہ گاندھی کا فلسفہ کتاب پر مبنی سیکھنے سے آگے بڑھتا ہے اور کردار، اقدار اور طرز عمل کے ذریعے ذمہ دار افراد کی ترقی پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ وزیر نے کہا کہ باہمی احترام اور رواداری کے ان کے اصولوں کو بچوں کی روزمرہ کی تعلیم میں بھی جگہ ملنی چاہیے۔ وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے کہا آپ کی کامیابی کا اندازہ صرف ان نمبرات سے نہیں ہونا چاہیے جو آپ نے امتحانات میں حاصل کیے ہیں۔ حقیقی کامیابی تب ہے جب آپ اپنی زندگی میں اپنے کردار اور علم کو تعمیری طور پر استعمال کر سکیں۔
سکینہ ایتو نے کہا کہ طلباء کو حالات کو سمجھنے، سوالات پوچھنے، مسائل کو حل کرنے اور نئی مہارتیں حاصل کرنے کا طریقہ سکھانے کی ضرورت ہے کیونکہ تکنیکی ترقی مواقع اور چیلنجز دونوں پیدا کرتی رہتی ہے۔ انہوں نے تعلیمی اداروں میں خاص طور پر زراعت، صحت، ٹیکنالوجی اور روزمرہ کی زندگی اور روزگار سے جڑے دیگر شعبپ جات میں عملی مضامین اور مہارتوں کی زیادہ سے زیادہ نمائش پر زور دیا۔
وہیں انہوں نے آرٹ، ادب اور ثقافت میں جدید ٹیکنالوجی اور ابھرتی ہوئی مہارتوں کو جموں و کشمیر کی روایات کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت پر بھی زور دیا- اساتذہ کے بارے میں وزیر تعلیم نے کہا کہ تعلیمی نظام تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب اساتذہ کو مناسب تربیت دی جائے اور انہیں بااختیار بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ کو جدید تربیت، ٹیکنالوجی اور عصری تدریسی طریقوں سے آراستہ ہونا چاہیے جبکہ ان کے تجربے کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ "ایک اچھا استاد صرف کتاب نہیں پڑھاتا ہے؛ ایک اچھا استاد طلباء کو سوچنے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کا طریقہ بھی سکھا سکتا ہے-
سکینہ ایتو نے کہا کہ اسکولوں کو بچوں کو ایک دوسرے کی بات سننے کی ترغیب دینی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اختلاف رائے سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے طلباء پر زور دیا کہ وہ علم، ہنر اور ٹیکنالوجی کو ذمہ داری کے ساتھ اور انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ وزیر تعلیم نے بنیادی تعلیم تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل کوششوں اور دور افتادہ علاقوں کے بچوں کے لیے تعلیمی سہولیات اور مواقع فراہم کرنے پر زور دیا جو بڑے شہروں میں دستیاب ہیں۔
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انہوں نے مزید کہا کہ گاندھی کے نظریات کو صرف یادگاری تقریبات تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ بچوں کی روزمرہ کی زندگیوں اور کلاس رومز میں ان کی عکاسی ہونی چاہیے جو علم، احترام، تخلیقی صلاحیتوں اور اختراعات کو فروغ دیتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ایک ایسا تعلیمی نظام بنانے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے جو طلبہ کو نہ صرف امتحانات کے لیے تیار کرے بلکہ اپنے علم، کردار اور اقدار کے ذریعے ایک بہتر مستقبل میں اپنا حصہ ڈال سکے۔