ETV Bharat / jammu-and-kashmir
محکمہ تعلیم کے ملازمین کا اننت ناگ میں زبردست احتجاج، مطالبات کی فوری منظوری کا مطالبہ
جموں وکشمیر کے ضلع اننت ناگ میں محکمہ تعلیم کے ملازمین نے احتجاج کیا،کہا کہ متعلقہ حکام ان کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہیں-
Published : April 7, 2026 at 5:14 PM IST
اننت ناگ(فیاض لولو): اننت ناگ میں محکمہ تعلیم کے تحت کام کرنے والے ملازمین، بالخصوص خواتین، نے منگل کے روز حکومت کے خلاف ایک زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا اور اپنے دیرینہ مسائل کے فوری حل کا مطالبہ کیا۔ احتجاج میں سینکڑوں خواتین ملازمین نے شرکت کی، جنہوں نے اپنے حقوق کے حصول کے لیے بھرپور آواز بلند کی۔ احتجاجی ریلی وزیر باغ سے شروع ہو کر لال چوک تک نکالی گئی، جو بعد ازاں ڈپٹی کمشنر اننت ناگ کے دفتر تک پہنچی۔
ریلی کے دوران مظاہرین نے اپنے مطالبات کے حق میں نعرہ بازی کی اور حکومت سے اپیل کی کہ ان کے مسائل کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ ریلی میں شرکت کرنے والی خواتین نے اپنے ساتھ پیش آنے والی مشکلات اور مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ وہ طویل عرصے سے نظرانداز کی جا رہی ہیں۔ مظاہرین نے اپنے کام کے حالات پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور الزام عائد کیا کہ متعلقہ حکام ان کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ وہ محدود وسائل اور مشکلات کے باوجود پوری دیانتداری اور لگن کے ساتھ اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں، مگر اس کے باوجود انہیں بنیادی سہولیات اور حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔
مزید پڑھیں: وادی کشمیر میں موسلا دھار بارشیں اور شدید ژالہ باری، شوپیان میں فصلوں کو بھاری نقصان
احتجاج کے اختتام پر مظاہرین کے ایک وفد نے ڈپٹی کمشنر اننت ناگ کو ایک مفصل یادداشت پیش کی، جس میں ان کے تمام مطالبات اور مسائل کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ وفد نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری مداخلت کرتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کرے اور انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ مظاہرین نے واضح انتباہ دیا کہ اگر ان کے مطالبات کو جلد از جلد پورا نہ کیا گیا تو وہ آنے والے دنوں میں اپنے احتجاج کو مزید وسیع اور شدید کریں گے، جس کی تمام تر ذمہ داری متعلقہ حکام پر عائد ہوگی۔