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تعلیم کا مقصد صرف نمبر حاصل کرنا نہیں بلکہ اچھے اور ذمہ دار انسان بنانا ہے: عمر عبداللہ
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ طلبہ سوال پوچھنے، آزادانہ سوچنے اور مصنوعی ذہانت کا ذمہ داری سے استعمال کرنے کی عادت ڈالیں۔
Published : November 5, 2026 at 7:41 PM IST
جموں: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ تعلیم کا اصل مقصد محض امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کرنا نہیں، بلکہ ایسے ذمہ دار، باکردار اور اچھے انسان تیار کرنا ہے جو معاشرے کی تعمیر و ترقی میں مثبت کردار ادا کرسکیں۔ وزیر اعلیٰ نے آج جموں کے کنونشن سینٹر میں ڈائوسیز آف جموں و سری نگر ایجوکیشن سوسائٹی کی سالانہ تقریب ’’آنر اینڈ ایکسی لینس 2026‘‘ میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ اس موقعے پر دسویں اور بارہویں جماعت کے بورڈ امتحانات میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ، 25 سال تک خدمات انجام دینے والے ملازمین اور ادارے کے ممتاز سابق طلبہ کو اعزازات سے نوازا گیا۔
کامیابی کا معیار اور اسکول کی یادیں
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ تعلیمی اداروں کی کامیابی کا اندازہ صرف نتائج اور کامیاب طلبہ کی تعداد سے نہیں لگایا جاسکتا۔ اصل کامیابی اس میں ہے کہ وہ نئی نسل کو اخلاقی اقدار، خود اعتمادی، آزادانہ سوچ اور صحیح و غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت فراہم کریں۔ انہوں نے برن ہال اسکول سری نگر کے ساتھ اپنی وابستگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ پانچویں جماعت تک اسی ادارے میں زیر تعلیم رہے ہیں اور آج بھی انہیں اپنے اسکول کے دنوں کی خوشگوار یادیں تازہ ہیں۔ انہوں نے ڈائوسیز سوسائٹی کی جانب سے تعلیم اور کردار سازی کے شعبے میں انجام دی جانے والی خدمات کو زبردست سراہا۔
سوسائٹی کے تعلیمی نیٹ ورک کا اعتراف
وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ ڈائوسیز آف جموں و سری نگر ایجوکیشن سوسائٹی جموں و کشمیر اور لداخ میں 24 تعلیمی ادارے چلا رہی ہے، جہاں تقریباً 28 ہزار طلبہ زیر تعلیم ہیں، جبکہ لگ بھگ 1600 افراد کو روزگار بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اداروں سے سول سروسز افسران، پولیس افسران، ڈاکٹر اور کاروباری شخصیات سامنے آ رہی ہیں، تاہم ان اداروں کا سب سے بڑا کارنامہ ایسے کامیاب افراد تیار کرنا ہے جو اچھے انسان بھی ہوں۔
طلبہ کو سوال پوچھنے کی تلقین
عمر عبداللہ نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ سوال پوچھنے سے کبھی نہ گھبرائیں اور ہر معاملے کو سمجھنے کے لیے اپنی سوچ اور تجسس کو فروغ دیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی سوال احمقانہ نہیں ہوتا، بلکہ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ انسان کسی معاملے کی وجوہات اور اس کے طریقہ کار کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کو ایسی نوجوان نسل کی ضرورت ہے جو موجودہ نظام اور روایات پر سوال اٹھانے، حالات کا جائزہ لینے اور بہتری کے لیے نئے راستے تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ سوال کرنے والی نسل معاشرے کے ہر طبقے کو جوابدہ بنائے گی اور اس کے نتیجے میں جموں و کشمیر کا مستقبل مزید بہتر ہو سکتا ہے۔
مصنوعی ذہانت کے اخلاقی استعمال پر زور
وزیر اعلیٰ نے طلبہ کو مطالعے کی عادت اپنانے اور مصنوعی ذہانت (اے آئی) کا ذمہ داری اور اخلاقی اصولوں کے تحت استعمال کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کو علم اور سمجھ بوجھ میں اضافے کا ذریعہ بنایا جانا چاہیے، نہ کہ اسے اپنی محنت، تنقیدی سوچ اور ذہنی صلاحیتوں کا متبادل سمجھا جائے۔ انہوں نے نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ کو مبارکباد پیش کی اور 25 سال تک تعلیمی خدمات انجام دینے والے ملازمین کی لگن اور محنت کو سراہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سوسائٹی کے اساتذہ، عملے اور انتظامیہ کی بھی تعریف کی، جو طلبہ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار، ہمدردی اور سماجی ذمہ داری کا احساس فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
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تقریب میں بتایا گیا کہ سوسائٹی کے زیر انتظام تعلیمی اداروں نے تعلیمی سیشن 2025-26 کے دوران دسویں اور بارہویں جماعت کے بورڈ امتحانات میں مجموعی طور پر 99 فیصد کامیابی کا تناسب حاصل کیا ہے۔ عمر عبداللہ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ زندگی میں تمام کامیابیوں سے بڑھ کر اہمیت اس بات کی ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ شفقت، ہمدردی اور حسن سلوک سے پیش آئے اور ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزارے۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم شمیم فردوس نے آزاد ہندوستان میں تعلیمی نظام کی بنیادوں کو مضبوط بنانے میں مولانا ابوالکلام آزاد کے تاریخی کردار کو یاد کیا۔ انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ شیخ محمد عبداللہ کی جانب سے جموں و کشمیر میں تعلیمی نظام کو نئی سمت اور وژن فراہم کرنے کے لیے انجام دی گئی خدمات کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ تعلیمی ادارے ان عظیم شخصیات کے نظریات اور اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے معاشرے کے لیے ذمہ دار اور قابل افراد تیار کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آخر میں وزیر اعلیٰ نے دیوالی کے پیش نظر بھی لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے امن، خوشحالی اور انسانیت کے فروغ کی دعا کی۔
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