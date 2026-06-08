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تعلیم یافتہ نوجوان رفیق رسول جدید زراعت کے ذریعے کامیابی کی علامت بن گئے
میج پانپور کے نوجوان نےایچ اےڈی پی اسکیم کےتحت ہائی ٹیک پولی ہاؤس قائم کر کے مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے
Published : June 8, 2026 at 2:49 PM IST
پانپور: (سید عادل مشتاق پلوامہ ) جنوبی کشمیر کے پانپور علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک تعلیم یافتہ نوجوان نے جدید زراعت کو کامیاب روزگار کا ذریعہ بنا کر خود انحصاری اور جدت کی ایک قابلِ تقلید مثال قائم کی ہے۔ میج پانپور کے رہائشی رفیق رسول نے سرکاری ملازمت کی تلاش کے بجائے زراعت کے شعبے میں اپنا مستقبل سنوارنے کا فیصلہ کیا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے جدید زرعی تکنیکوں کو اپناتے ہوئے حکومتی فلاحی اسکیموں سے فائدہ اٹھایا اور کامیابی کی نئی داستان رقم کی۔
ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت رفیق رسول نے ایک جدید ہائی ٹیک پولی ہاؤس قائم کیا، جہاں سال بھر اعلیٰ معیار کی ہائبرڈ اور آف سیزن سبزیوں کی کاشت کی جاتی ہے۔ اس پولی ہاؤس میں ٹماٹر، شملہ مرچ، کھیرا، پالک، دھنیا اور دیگر متعدد سبزیاں سائنسی اور جدید زرعی طریقوں کے ذریعے اگائی جا رہی ہیں۔
اس منصوبے نے نہ صرف زرعی پیداوار میں اضافہ کیا ہے بلکہ مقامی منڈیوں میں ہر موسم میں تازہ سبزیوں کی دستیابی کو بھی یقینی بنایا ہے۔ جدید کاشتکاری کے طریقوں کے استعمال سے رفیق رسول نے یہ ثابت کیا ہے کہ زراعت تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے ایک پائیدار اور منافع بخش پیشہ بن سکتی ہے۔
اپنے اس منصوبے کے بارے میں بات کرتے ہوئے رفیق رسول نے کہا کہ زراعت کے شعبے میں حکومت کی مختلف اسکیمیں نوجوانوں کے لیے بے شمار مواقع فراہم کرتی ہیں۔ انہوں نے تعلیم یافتہ نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ صرف روایتی ملازمتوں پر انحصار کرنے کے بجائے جدید کاشتکاری اور زرعی کاروبار سے وابستہ ہونے کی کوشش کریں۔
قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ اس منصوبے سے کئی مقامی نوجوانوں کو بھی روزگار ملا ہے، جو پولی ہاؤس سے وابستہ ہو کر مختلف زرعی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ اقدام علاقے میں بے روزگاری کم کرنے اور خود روزگاری کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔
رفیق رسول کی کامیابی اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ عزم، جدت اور حکومتی اسکیموں سے مؤثر استفادہ نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور معاشی خود کفالت کے حصول میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔