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انجینئر رشید منی لانڈرنگ کیس: ای ڈی نے فردِ جرم عائد کرنے کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواست پر جواب دینے کے لیے وقت مانگ لیا
بارہمولہ کے رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید نے منی لانڈرنگ کیس میں فردِ جرم عائد کرنے کے حکم کو دہلی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔
By ANI
Published : November 25, 2026 at 3:01 PM IST
نئی دہلی: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے بدھ کے روز دہلی ہائی کورٹ سے وقت طلب کیا ہے۔ ای ڈی نے کہا کہ وہ اپنے اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں اور بارہمولہ کے رکن پارلیمنٹ عبدالرشید شیخ کی جانب سے دائر کردہ درخواست پر ہدایات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انجینئر رشید نے منی لانڈرنگ کیس میں اپنے خلاف فردِ جرم عائد کرنے کے حکم کو چیلنج کیا ہے۔
جسٹس سچن دتہ نے ایجنسی کی درخواست قبول کرتے ہوئے اسے وقت دے دیا اور اگلی سماعت 16 دسمبر کے لیے مقرر کر دی۔
فردِ جرم عائد کرنے کا حکم نئی دہلی کے راؤس ایونیو میں قائم ایک خصوصی این آئی اے عدالت کی جانب سے جاری کیا گیا تھا۔ یہ منی لانڈرنگ کیس، نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی کی جانب سے انجینئر رشید اور دیگر افراد کے خلاف درج کیے گئے ایک مقدمے سے منسلک ہے۔
ای ڈی کی جانب سے ایڈووکیٹ راہول تیاگی پیش ہوئے اور اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر سے مشورہ کرنے اور ضروری ہدایات حاصل کرنے کے لیے ایک ہفتے کا وقت مانگا۔ شیخ کی جانب سے ایڈووکیٹ وکھیات اوبرائے پیش ہوئے۔
19 نومبر کو ہونے والی گزشتہ سماعت کے دوران، انجینئر رشید کے وکیل نے دلیل دی کہ ٹرائل کورٹ نے ایک ایسی ای میل کی بنیاد پر ان کے موکل کے خلاف غلطی سے فردِ جرم عائد کر دی جو ان کی نہیں تھی۔ یہ بات سامنے آئی کہ مذکورہ ای میل ایک شریک ملزم، یاسین ملک کو بھیجی گئی تھی۔ مزید یہ بھی دلیل دی گئی کہ ایک کروڑ 20 لاکھ روپے مالیت کے اثاثے، جنہیں عارضی طور پر ضبط کیا گیا ہے، ان کا شیخ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
وکیل نے یہ بھی کہا کہ فنڈز وصول کرنے کے الزام کا سامنا کررہی 'جوائنٹ ایفرٹ ٹرسٹ' (جے ای ٹی) نامی این جی او کو مبینہ جرم سے منسلک کوئی رقم موصول نہیں ہوئی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ کئی گواہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس این جی او نے پتھراؤ کے واقعات میں زخمی ہونے والے افراد کو طبی امداد فراہم کرنے میں مدد کی تھی۔ وکیل دفاع نے مزید کہا کہ فردِ جرم ایک ایسی ای میل کی بنیاد پر عائد کی گئی تھی جو منظور عالم نامی شخص نے بھیجی تھی، جس میں اس نے چاکلیٹ اور دیگر اشیاء بھیجنے کا ذکر کیا تھا۔
ای میل کا جائزہ لینے کے بعد، عدالت نے تسلیم کیا کہ ایک غلطی ہوئی ہے اور اشارہ دیا کہ اس معاملے کو واپس ٹرائل کورٹ میں بھیجا جا سکتا ہے تاکہ وہاں سے مناسب حکم جاری کیا جا سکے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کے وکیل، جتین کھتری نے اس ای میل اور دفاعی فریق کی جانب سے اٹھائے گئے نکات کے حوالے سے ہدایات حاصل کرنے کے لیے وقت طلب کیا۔ انجینئر رشید، لوک سبھا میں بارہمولہ کی نمائندگی کرتے ہیں، نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کے زیرِ اندراج ایک مقدمے میں ملزم ہیں۔ ای ڈی نے بھی اس معاملے سے منسلک منی لانڈرنگ کا ایک مقدمہ درج کر رکھا ہے۔
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