فاروق عبداللہ کو جے کے سی اے مبینہ گھوٹالے کیس میں عدالت سے ملی راحت
عدالت نے اپنے حکمنامے میں کہا کہ "ای ڈی سوپر کاپ نہیں" اور کرکٹ 'اسکیم' کیس میں فوجداری الزامات شامل کرنے کو مسترد کر دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 6, 2026 at 7:05 PM IST
سرینگر: مرکزی تحقیقاتی بیورو (CBI) کی جانب سے جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن (JKCA) کے فنڈز کیس میں پہلی ایف آئی آر درج کیے جانے کے تقریباً ایک دہائی بعد سرینگر کی ایک عدالت نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ED) کی طرف سے نئے فوجداری الزامات شامل کرنے کی کوشش کو مسترد کر دیا ہے۔ عدالت نے JKCA کے سابق صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور دیگر ملزمان کے خلاف مقدمے کی کارروائی کو آگے بڑھائے جانے کی ہدایت دی ہے۔
اگست 2024 میں جب ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے JKCA فنڈز معاملے سے جڑے منی لانڈرنگ کیس میں ای ڈی کی شکایت اور جائیداد ضبط کرنے کی کارروائی کو منسوخ کیے جانے کی پیش رفت کے تقریباً دو سال بعد سامنے آئی ہے ۔ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ چونکہ CBI کی چارج شیٹ میں بنیادی جرائم شامل نہیں کیے گئے ہیں، اس لیے انسدادِ منی لانڈرنگ قانون (PMLA) کے تحت کارروائی برقرار نہیں رہ سکتی۔
اسی فیصلے میں دی گئی اجازت کی بنیاد پر ای ڈی نے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ (CJM) سرینگر کی عدالت سے رجوع کیا اور درخواست دی کہ تعزیراتِ ہند (IPC) کی دفعات 411 اور 414 یا رنبیر پینل کوڈ (RPC) کی متعلقہ دفعات کو مقدمے میں شامل کیا جائے۔ تاہم چیف جوڈیشل مجسٹریٹ محترمہ تبسم نے اپنے پانچ صفحات پر مشتمل حکم میں اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ "جس مقدمے کی تفتیش اور پیروی سی بی آئی کر رہی ہے اس میں ای ڈی کو الزامات تبدیل کرنے کا کوئی قانونی اختیار حاصل نہیں ہے۔
سی بی آئی نے سال 2015 میں ایف آئی آر نمبر 05/2015 درج کی تھی جس میں رنبیر پینل کوڈ کی دفعات 120-بی (مجرمانہ سازش)، 406 (امانت میں خیانت) اور 409 (سرکاری ملازم یا بینکر کی جانب سے امانت میں خیانت) شامل تھیں۔ یہ مقدمہ جے کے سی اے کے فنڈز میں مبینہ بدعنوانی سے متعلق ہے۔
چارج شیٹ میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے علاوہ محمد سلیم خان، احسان احمد مرزا، منظور غضنفر علی، بشیر احمد مسگر اور گلزار احمد بیگ کو بھی ملزم نامزد کیا گیا تھا۔
مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت نے جولائی 2018 میں منظور غضنفر علی اور گلزار احمد بیگ کو معافی دے دی تھی۔
ہائی کورٹ کی جانب سے سال 2024 میں PMLA کیس منسوخ کیے جانے کے بعد ای ڈی نے CJM عدالت میں نئی درخواست دائر کی جس میں کہا گیا کہ چوری شدہ مال رکھنے یا چھپانے سے متعلق دفعات شامل کی جائیں تاکہ ان مبینہ جرائم کو منی لانڈرنگ قانون کے تحت بنیادی جرم قرار دیا جا سکے۔
ای ٹی نے موقف اختیار کیا تھا کہ ان دفعات کے اضافے سے اس کے پہلے سے جاری منی لانڈرنگ کیس کے ساتھ فوجداری مقدمہ ہم آہنگ ہو جائے گا۔ تاہم عدالت نے کہا کہ "جب چارج شیٹ میں کوئی طے شدہ جرم شامل ہی نہیں ہے تو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کسی دوسرے ادارے کے زیر تفتیش مقدمے میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ مجسٹریٹ نے کہا کہ "قانون کے مطابق ED اسی وقت کارروائی شروع کر سکتی ہے جب کوئی بنیادی جرم موجود ہو، ورنہ وہ خود سے کارروائی نہیں کر سکتی۔"
مدراس ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ ای ڈی کوئی "سپر پولیس" نہیں جو ہر معاملے کی تفتیش کرے۔ پہلے ایسا جرم ہونا ضروری ہے جو PMLA کے دائرے میں آتا ہو اور اس جرم سے حاصل ہونے والی آمدن بھی موجود ہو۔ عدالت نے مزید کہا کہ ای ڈی اس کیس میں تفتیشی ایجنسی نہیں ہے اور اسے PMLA کے تحت دیے گئے اختیارات سے آگے بڑھنے کا حق نہیں۔
عدالت کے مطابق ای ڈی کے دائرہ اختیار کے لیے ضروری ہے کہ PMLA کی فہرست میں شامل کوئی جرم موجود ہو اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی ثابت ہو۔ عدالت نے عدالتی نظیروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ED خود سے کسی بنیادی جرم کے وجود کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔
