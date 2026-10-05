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کشمیر میں کاروبار آسان ہو، مگر ماحول کی قیمت پر نہیں: ماہرین
نئے قانون سے سرمایہ کاری اور صنعت کا راستہ آسان ہوگا، تاہم ماہرین نے ماحول کے تحفظ اور متوازن ترقی پر زور دیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 5, 2026 at 9:12 PM IST
سرینگر : جموں و کشمیر حکومت نے سرمایہ کاروں اور تاجروں کے لیے صنعتیں اور کاروباری یونٹ قائم کرنے اور چلانے کا عمل آسان بنانے کی سمت اہم قدم اٹھایا ہے۔ پہلے کاروباریوں کو مختلف محکموں سے متعدد عدم اعتراض سرٹیفکیٹس (NoCs) حاصل کرنے پڑتے تھے، لیکن اب حکومت ایک ایسا ماحول فراہم کرنا چاہتی ہے جہاں سرمایہ کار اور کاروباری افراد زیادہ آسانی کے ساتھ کام کر سکیں۔ تاہم ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ کاروبار میں آسانی جموں و کشمیر کے نازک ماحول کی قیمت پر نہیں ہونی چاہیے۔
"جموں و کشمیر ایز آف ڈوئنگ بزنس" بل گزشتہ ہفتے قانون ساز اسمبلی سے منظور کیا گیا۔ یونین ٹیریٹری کے وزیر قانون اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ حکومت سرمایہ کاروں کے لیے رکاوٹ بننے کے بجائے سہولت کار اور مددگار کا کردار ادا کرنا چاہتی ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر کی منظوری کے بعد یہ بل اجازت پر مبنی نظام کی جگہ قواعد پر مبنی نظام متعارف کرائے گا، تاکہ سرمایہ کار اور کاروباری ادارے اعتماد کے ساتھ منصوبہ بندی، سرمایہ کاری اور اپنا کام کر سکیں۔ اس کا مقصد کاروبار اور زندگی کو آسان بنانا، روزگار پیدا کرنا، سرمایہ کاری کو فروغ دینا اور جموں و کشمیر میں طویل مدتی اقتصادی ترقی کو برقرار رکھنا ہے۔
جموں و کشمیر کے تاجروں اور سرمایہ کاروں کا کہنا ہے کہ موجودہ نظام میں صنعتی یونٹ قائم کرنے سے پہلے انہیں درجنوں محکموں سے متعدد عدم اعتراض سرٹیفکیٹس (این او سی) حاصل کرنے پڑتے ہیں۔
کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (KCC&I) نے کہا کہ بل کی منظوری یونین ٹیریٹری میں کاروبار اور صنعتوں کے لیے زیادہ واضح، شفاف اور مقررہ وقت کے اندر کام کرنے والے ضابطہ جاتی نظام کے قیام کی جانب ایک اہم قدم ہے۔
KCC&I کے ترجمان نے کہا: "اصولی منظوری (In-Principle Approval) اور مفروضہ منظوری (Deemed Approval) سے متعلق دفعات کو شامل کرنا ایک خاص طور پر اہم پیش رفت ہے۔ نئے نظام کے تحت درخواستوں پر فیصلہ کرنے کے لیے مقررہ مدت طے کی گئی ہے، اور اگر مقررہ وقت کے اندر فیصلہ نہ کیا جائے تو منظوری دی گئی تصور کی جا سکتی ہے۔"
چیمبر نے کہا کہ قانون نے ایک مضبوط نظام فراہم کیا ہے، لیکن اس کی کامیابی کا انحصار اس پر ہوگا کہ اسے کس طرح نافذ کیا جاتا ہے۔ چیمبر نے مزید کہا کہ مقررہ مدت کی سختی سے پابندی ہونی چاہیے، مفروضہ منظوری قانون کے مطابق ہی نافذ ہونی چاہیے اور کاروباری افراد سے وہ تقاضے نہیں کیے جانے چاہئیں جنہیں نئے نظام کے تحت ختم یا کم کیا گیا ہے۔
کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن کے چیئرپرسن، ابرار خان، نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ سرمایہ کاروں اور کاروباری افراد کو مختلف محکموں سے متعدد عدم اعتراض سرٹیفکیٹس اور اجازت نامے حاصل کرنے پڑتے تھے۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: "ایک NoC ملنے تک پچھلا NoC ختم ہو جاتا تھا۔ یہ NoCs صنعت اور تجارت کی راہ میں رکاوٹ تھے۔ لیکن ایز آف ڈوئنگ بزنس کے قواعد نافذ ہونے کے بعد ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ ہماری زیادہ تر تجاویز اور سفارشات کو سنا گیا اور بل میں شامل کیا گیا ہے۔"
ابرار خان نے صنعت کے لیے دلچسپی ظاہر کرنے پر حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ تاجر اور صنعت کار ماحول کے تحفظ میں تعاون کریں گے اور متوازن ترقی کے لیے کام کریں گے کیونکہ وہ بھی اسی خطے سے تعلق رکھتے ہیں۔
پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن جموں و کشمیر (PSAJK) کے بانی جی این وار نے کہا کہ نجی اسکولوں کو 21 عدم اعتراض سرٹیفکیٹس حاصل کرنے پڑتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اب قواعد اور ایس او (S.O.) کا انتظار کریں گے۔ ان کے مطابق حکومت نے کچھ NoCs کی ضرورت ختم کرکے سہولت فراہم کی ہے۔
تاہم ماحولیات کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ جموں و کشمیر جیسے نازک ماحول والے خطے میں کاروبار کو آسان بنانے کی قیمت ماحول کو نقصان پہنچانے کی صورت میں نہیں چکانی چاہیے۔
ماحولیاتی اسکالر ذوالفقار شاہ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "حالیہ موسمیاتی تبدیلی کے واقعات نے نیپال، اتراکھنڈ، راجوری، پونچھ اور کشتواڑ میں تباہی مچائی، املاک کو نقصان پہنچا اور انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ یہ قدرتی آفات فطرت میں انسانی مداخلت اور بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کی وجہ سے پیش آئیں۔"
انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری اور صنعت کے لیے قواعد آسان بنانے سے پہلے ماحول کا تحفظ اور متوازن ترقی کو بنیادی معیار کے طور پر سامنے رکھنا ضروری ہے۔ بل کی منظوری سے قبل اسمبلی میں بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا تھا کہ سرمایہ کاروں کی جانب سے قانون کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔
انہوں نے کہا: "ہم نے سرمایہ کاروں کو یہ کھلی چھوٹ نہیں دی کہ وہ جو چاہیں کریں۔ اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے پائے گئے تو حکومت ان کا منصوبہ اپنے قبضے میں لے لے گی۔"
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