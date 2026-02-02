ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر کے بارہمولہ اور انڈمان نکوبار میں 4.7 کی شدت کا زلزلہ

جموں و کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں پیر کی صبح 5:35 بجے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، اس کا مرکز پٹن علاقے میں تھا۔

Representational Image
علامتی تصویر (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 2, 2026 at 8:22 AM IST

|

Updated : February 2, 2026 at 8:33 AM IST

2 Min Read
حیدرآباد (نیوز ڈیسک): جموں و کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں پیر کی صبح 4.7 شدت کا زلزلہ آیا، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ صبح تقریباً 5.35 بجے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس کا مرکز پٹن کے علاقے میں تھا۔ حکام نے بتایا کہ ابھی تک زلزلے سے کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔

نیشنل سینٹر آف سیسمولوجی (NCS) نے ایکس پر ایک پوسٹ میں زلزلے کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ زلزلہ علی الصبح 05:35 بجے آیا، اس کی شدت 4.7 تھی اور اس کا مرکز جموں اور کشمیر کے بارہمولہ میں زیر زمین دس کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔"

این سی ایس کے ایک اور پوسٹ میں بتایا کہ کشمیر میں زلزلے سے دو گھنٹے قبل پیر کو انڈمان اور نکوبار جزائر میں بھی صبح 3:30 بجے 4.6 شدت کا زلزلہ آیا۔ بیان کے مطابق نکوبار جزائر میں آنے والا زلزلے کا مرکز بھی زیر زمین 10 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔

انڈمان اور نکوبار جزائر زلزلہ کے لحاظ سے دنیا کے سب سے زیادہ فعال خطوں میں سے ایک ہیں۔ سنہ 1893-1984 میں موجود ہندوستان کے زلزلہ زدہ زونز کے نقشے کے مطابق ان کی درجہ بندی 'سسمک زون وی' میں کی گئی ہے۔ ڈائریکٹوریٹ آف ڈیزاسٹر منیجمنٹ، اے اینڈ این ایڈمنسٹریشن کی جانکاری کے مطابق، 26 دسمبر سنہ 2024 کو انڈمان اور نیکوبار جزائر میں زلزلے کی وجہ سے اوپر نیچے اور آگے پیچھے کی طرف کانپی جس کے نتیجے میں قال سونامی لہریں پیدا ہوئیں جس کے سبب کئی لوگوں کی جانیں گئیں اور بڑے پیمانے پر املاک تباہ ہو گئیں۔

Last Updated : February 2, 2026 at 8:33 AM IST

TAGGED:

KASHMIR EARTHQUAKE
KASHMIR BARAMULLA EARTHQUAKE
ANDAMAN NICOBAR ISLANDS
جموں و کشمیر میں زلزلہ
EARTHQUAKE IN KASHMIR

