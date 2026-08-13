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لداخ کے لیہہ میں 5.5 شدت کا زلزلہ
لیہہ میں 5.5 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ فی الحال جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔
By ANI
Published : August 13, 2026 at 8:05 AM IST|
Updated : August 13, 2026 at 8:47 AM IST
لیہہ: نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی (این سی ایس) کے ایک بیان کے مطابق، جمعرات کی صبح لیہہ، لداخ میں ریکٹر اسکیل پر 5.5 شدت کا زلزلہ آیا۔
زلزلہ صبح 6:00 بجے کے قریب 10 کلومیٹر کی گہرائی میں آنے کی جانکاری دی گئی ہے۔ ابھی تک کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔
EQ of M: 5.5, On: 13/08/2026 06:05:15 IST, Lat: 36.881 N, Long: 74.402 E, Depth: 10 Km, Location: Leh, Ladakh.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) August 13, 2026
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سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر ایک پوسٹ میں، این سی ایس نے کہا، "زلزلے کی شدت: 5.5 درج کی گئی، وقت 13 اگست 2026 صبح چھ بجکر پانچ منٹ پندرہ سیکنڈس: عرض البلد: 36.881 این، طول البلد: 74.402 ای، گہرائی: 10 کلومیٹر، مقام: لیہہ، لداخ۔"
زلزلے زمین کی سطح سے تقریباً 700 کلومیٹر کی گہرائی تک کہیں بھی آ سکتے ہیں۔ یو ایس جی ایس کے اعداد و شمار کے مطابق، 0 سے 700 کلومیٹر گہرائی کی حد کو سائنسی مقاصد کے لیے تین زونوں میں درجہ بندی کیا گیا ہے: اتھلی، درمیانی، اور گہری۔
جموں و کشمیر کے بارہمولہ میں 13 جولائی کی رات زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 3.6 ناپی گئی تھی۔ اس زلزلے میں کسی طرح کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا تھا۔
نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی (این سی ایس) نے اطلاع دی کہ 13 جولایہ کی صبح جموں و کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں 3.6 شدت کے ہلکے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔
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