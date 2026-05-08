جموں و کشمیر میں زلزلے کے جھٹکے؛ لوگ خوف سے گھروں سے باہر نکل آئے

جموں و کشمیر میں زلزلے کے جھٹکے؛ لوگ خوف سے گھروں سے باہر نکل آئے
زلزلے کا مرکز سطح سے 10 کلومیٹر نیچے، 33.289 ڈگری شمالی عرض البلد اور 76.739 ڈگری مشرقی طول البلد پر واقع تھا۔
Published : May 8, 2026 at 5:05 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کے کشتواڑ ضلع میں جمعہ کو زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی (این سی ایس) کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 3.5 ریکارڈ کی گئی۔ این سی ایس کے مطابق پہاڑی ضلع میں صبح 9:57 پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز سطح سے 10 کلومیٹر نیچے، 33.289 ڈگری شمالی عرض البلد اور 76.739 ڈگری مشرقی طول البلد پر واقع تھا۔
زلزلے کے نتیجے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تاہم زلزلے کے جھٹکے محسوس کرتے ہی لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ انتظامیہ نے عوام سے پرسکون رہنے کی اپیل کی ہے۔
EQ of M: 3.5, On: 08/05/2026 09:57:54 IST, Lat: 33.289 N, Long: 76.739 E, Depth: 10 Km, Location: Kishtwar, Jammu and Kashmir.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) May 8, 2026
خطہ زلزلہ کی سرگرمیوں کے لیے انتہائی حساس
ماہرین کے مطابق یہ خطہ زلزلہ کے مدنظر (سرگرمیوں کے لیے) انتہائی حساس ہے۔ اس کے نتیجے میں، باقاعدگی سے نگرانی کے ساتھ ساتھ چوکسی کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ غور طلب ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں جموں و کشمیر کے علاوہ لداخ میں بھی کئی بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اس سال کے شروع میں 25 فروری کو لیہہ میں 3.2 کی شدت کا زلزلہ آیا تھا۔
اس سے پہلے کئی بار ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے
یہ بھی یاد رہے کہ 10 مارچ کو بھی پونچھ میں ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ، 18 اپریل کو سری نگر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں 3.0 سے 3.4 کی شدت کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ دریں اثنا، نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی نے کہا ہے کہ یہ خطہ زلزلہ کے لحاظ سے متحرک ہے۔ لہٰذا، باقاعدگی سے نگرانی، چوکسی اور حفاظتی اقدامات ضروری ہیں۔