اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں یوم ارض منایا گیا
اس موقع پر مقررین نے یوم ارض کی مناسبت سے تفصیلی بات کیی اور ہمارے سیارے کی بگڑتی ہوئی حالت پر تشویش کا اظہار کیا۔
Published : April 22, 2026 at 4:20 PM IST
ترال : اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں یوم ارض کی مناسبت سے ایک پروگرام منعقد ہوا جس کی صدارت یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے کی جبکہ سینٹرل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر محمد مبین بطور مہمان زی وقار کی حثیت سے شامل ہوے۔
اس موقع پر مقررین نے یوم ارض کی مناسبت سے تفصیلی بات کیی اور ہمارے سیارے کی بگڑتی ہوئی حالت پر تشویش کا اظہار کیا۔ جموں و کشمیر میں، جہاں کبھی قدیم آبی ذخائر، جنگلات، گیلی زمینیں اور گلیشیئرز شدید دباؤ کا شکار ہیں، ماحولیاتی انحطاط سنگین ماحولیاتی اور اقتصادی نتائج کے ساتھ ایک اہم چیلنج کے طور پر ابھرا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اکیڈمیا، حکومت اور سول سوسائٹی کی مشترکہ کوششوں کے ذریعے، ہم جموں، کشمیر اور لداخ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے زمینی نظام کو درپیش چیلنجوں کو سمجھنے اور ان سے نمٹنے کے لیے سائنسی تحقیق سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس موقع پر ماحولیات کے تحفظ اور تحفظ کے لیے حکومتی اقدامات کا تفصیلی بات کی اور نوجوانوں سے ایک پائیدار مستقبل کی ترقی میں شراکت پر زور دیا۔
اپنے خطاب میں وایس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے بتایا کہ یونیورسٹی تعلیمی میدان کے ساتھ ساتھ ماحولیات پر بھی کام کر کر ہی ہے اور یونیورسٹی نے سینٹرل فار گوڈ گورننس سینٹر کا قیام عمل میں لایا میڈیا کے ساتھ بات کرتے پروفیسر رومشو نے بتایا کہ یوم ارض کے سلسلے میں آگاہی گزشتہ برسوں کے دوران آگاہی پھیلی ہے لیکن اب وقت آچکا ہے کہ عملی طور اقدامات کیے جاییں۔