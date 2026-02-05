ETV Bharat / jammu-and-kashmir
محبوبہ مفتی کا سرینگر کے لیے علیحدہ بجٹ مختص کرنے اور بے روزگاری کا حل نکالنے کا مطالبہ
محبوبہ مفتی نے کہاکہ کیمپس سیاست پر پابندی کا جائزہ لیا جائے، ہنرمندی کی ترقی اور شراب کی فروخت جیسےاہم مسائل پرفوری توجہ ضروری ہے۔
Published : February 5, 2026 at 7:19 AM IST
سرینگر (جاوید ڈار): پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی نے بدھ کے روز سری نگر خصوصاً شہرِ خاص کو درپیش سنگین مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے مطالبہ کیا کہ سری نگر کے لیے علیحدہ بجٹ مختص کیا جائے۔ انہوں نے بے روزگاری، ہنر مندی کی کمی، شراب کی فروخت اور شہری مسائل کو فوری توجہ کے متقاضی قرار دیا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ سری نگر میں اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود ہے، تاہم سرکاری ملازمتوں سمیت روزگار کے مواقع انتہائی محدود ہیں۔
انہوں نے کہا سری نگر میں زراعت، باغبانی اور متعلقہ شعبوں میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود نوجوانوں میں بے روزگاری تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس کا سب سے زیادہ نقصان غریب طبقے کو ہو رہا ہے۔
محبوبہ مفتی نے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا کہ سری نگر کے نوجوانوں کے لیے چھ سے آٹھ ماہ کے قلیل مدتی روزگار پر مبنی کورسز شروع کیے جائیں اور کالجوں کے ذریعے اسکل ڈیولپمنٹ اور کنیکٹ سینٹرز قائم کیے جائیں تاکہ نوجوانوں کو روزگار کے لیے بہتر طور پر تیار کیا جا سکے۔
تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سری نگر کو سو فیصد خواندگی کا ہدف حاصل کرنا چاہیے، جو صرف تعلیم یافتہ نوجوانوں کو باعزت روزگار فراہم کر کے ہی ممکن ہے۔
انہوں نے کہا کہ“تعلیم کو روزگار کے مواقع سے ہم آہنگ کرنا بے روزگاری میں نمایاں کمی لا سکتا ہے۔”
شراب کی فروخت کے معاملے پر بات کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ کشمیر کی اکثریتی آبادی شراب کے خلاف ہے۔
انہوں نے کہا“شراب ایک سنگین سماجی مسئلہ ہے۔ سیاح گجرات اور بہار جیسی خشک ریاستوں میں بھی آتے ہیں۔ یہاں شراب کی فروخت کو فروغ دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔”
انہوں نے اس معاملے پر حکومت سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا۔
انہوں نے بڑھتے ہوئے ذہنی صحت کے مسائل پر بھی تشویش ظاہر کی اور کہا کہ بے روزگاری اور سماجی دباؤ کی وجہ سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔
انہوں نے کہا یہاں تک کہ معاشی طور پر مستحکم لوگ بھی ذہنی طور پر مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، یہ ایک سنجیدہ انتباہ ہے۔
محبوبہ مفتی نے جموں و کشمیر سے باہر مسلمانوں اور اقلیتوں کے خلاف مبینہ ہراسانی اور تشدد پر بھی تشویش ظاہر کی اور ارکانِ پارلیمان سے مطالبہ کیا کہ وہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں اور متعلقہ ریاستی حکومتوں کے سامنے یہ معاملہ اٹھائیں۔
شہری مسائل پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سری نگر، خاص طور پر بارش کے موسم میں، کچرے کے ناقص انتظام، بدبو، آلودگی اور خراب بنیادی ڈھانچے جیسے سنگین مسائل سے دوچار ہے۔ انہوں نے “غیر متوازن ریزرویشن پالیسیوں” کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جو ان کے مطابق مستحق طلبہ کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔
کیمپس سیاست کی بحالی پر زور دیتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ طلبہ قیادت جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے نہایت ضروری ہے۔
مزید پڑھیں: وزیر داخلہ امت شاہ کے دورہ جموں و کشمیر کے موقع پر وادی بھر میں سیکوریٹی کے سخت انتظامات
انہوں نے کہا کشمیر میں کیمپس سیاست پر پابندی نے نوجوانوں میں سیاسی قیادت کو کمزور کر دیا ہے۔آخر میں انہوں نے حکومتِ ہند اور جموں و کشمیر انتظامیہ سے اپیل کی کہ سری نگر اور شہرِ خاص کو ترجیح دی جائے اور کہا کہ روزگار، صفائی، تعلیم، سیاحت اور مقامی صنعتوں جیسے ڈیری اور فروٹ کلٹیویشن سے متعلق مسائل پر فوری کارروائی کی ضرورت ہے۔