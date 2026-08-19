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صبح سویرے کی بارش نے جموں و کشمیر میں مرطوب حالات سے راحت دلائی
آج صبح جموں خطے کے میدانی علاقوں میں تیز بارش ہوئی اور پوری یونین ٹیریٹری (مرکزی زیرِ انتظام علاقے) میں بادل چھائے رہے۔
Published : August 19, 2026 at 10:48 AM IST
جموں: جموں کے میدانی علاقوں کے بیشتر حصوں میں صبح سویرے ہونے والی بارش نے گرمی اور حبس کے ماحول سے راحت دلائی ہے، جب کہ پورے جموں و کشمیر میں وسیع پیمانے پر بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آج صبح جموں خطے کے میدانی علاقوں میں تیز بارش ہوئی اور پوری یونین ٹیریٹری (مرکزی زیرِ انتظام علاقے) میں بادل چھائے رہے۔
کچھ جگہوں پر شدید بارشوں کے درمیان سیلاب جیسی صورتحال بدستور خراب ہوتی جا رہی ہے، جس سے عوام کی حفاظت پر تشویش پیدا ہو رہی ہے۔ حکام پر زور دیا گیا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر کے طور پر اسکولوں کو بند رکھیں اور طلباء اور عملے کی حفاظت کو یقینی بنائیں
Kahara, Jammu & Kashmir: The flood-like situation continues to worsen amid heavy rainfall, raising concerns over public safety. Authorities have been urged to keep schools closed as a precautionary measure and ensure the safety of students and staff pic.twitter.com/3zrneZpfSP— IANS (@ians_india) August 19, 2026
22 اور 23 اگست کو وادی میں موسلادھار بارش
محکمۂ موسمیات (IMD) نے اگلے دو دنوں کے دوران جموں خطے میں بڑے پیمانے پر اور وادیٔ کشمیر میں وسیع پیمانے پر بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے علاوہ 22 اور 23 اگست کو پورے جموں و کشمیر میں موسلادھار بارش کے امکانات ہیں۔
عوام کے لیے مسلسل وارننگ جاری
مانسون کے سیزن کے آغاز سے ہی جموں و کشمیر کو شدید بارشوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کے نتیجے میں بادل پھٹنے (Cloudburst) اور اس کے بعد آنے والے سیلاب (Flash floods) کی وجہ سے 30 سے زائد افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ پوری یونین ٹیریٹری میں اب تک بادل پھٹنے کے تقریباً 40 واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں اور مزید ایسے خطرات برقرار ہیں۔
جموں و کشمیر انتظامیہ کی جانب سے شدید بارشوں کی پیش گوئی کے دوران لوگوں کے لیے مسلسل وارننگ جاری کی جا رہی ہے اور انہیں بارش کے دنوں میں غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔