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پامپور میں اتشزدگی سے تین دوکانات جل کر راکھ
جموں وکشمیر کے ضلع پلوامہ کے پامپور میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس کے نتیجے میں ایک ہوسیل دوکان اور دو چھوٹے دوکانات جل گئے
Published : June 11, 2026 at 11:42 AM IST
پامپور (شبیر بھٹ): جنوبی کشمیر کے تواریخی قصبہ پامپور میں آج اعلی الصبح آگ کی ایک ہولناک واردات میں تین دکانات نذر آتش ہوگئے ہیں جس دوران لاکھوں روپے مالیت مسروقہ جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق آگ اچانک نمودار ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تین دکانات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔مقامی لوگوں اور فائر، سروس کی بروقت کاروائی سے آگ پر قابو پایا گیا۔
پامپور پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق آگ ایک دو، منزلہ شاپننگ کمپلکس سے شروع ہوئی جو کہ معراج الدین میر ولد حبیب میر نے بتایا کہ آگ کے نتیجے میں یونس بشیر نامی دکاندار کا ایک ہول سیل دکان مکمل طور راکھ ہوگیا ہے جبکہ دو دکانوں کو جزوی طور نقصان پہنچا ہے ۔
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آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے اور فی الوقت یہ قیاس لگایا جا رہا، ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ سے لگی ہوگی۔ واضح رہے کہ جنوبی کشمیر کے کئ علاقوں میں گزشتہ ماہ سے آگ لگنے کی وارداتیں پیش آ چکی ہیں۔
گزشتہ مہینے جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے منیواڑ علاقے میں ایک بھیانک آتشزدگی کے واقعہ میں لکڑی کا کارخانہ(Saw Mill) مکمل طور پر خاکستر ہو گیا تھا جس سے لاکھوں روپے مالیت کی املاک کو شدید نقصان پہنچا تھا۔