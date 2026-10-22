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'ہر معاملے کا انفرادی جائزہ لیا جانا چاہیے': جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے ایم جی نریگا ملازمین کی اجتماعی برطرفی پر روک لگا دی
یہ تنازعہ محکمہ دیہی ترقی اور پنچایتی راج کی جانب سے 9 اگست 2018 کو جاری کردہ ایک سرکاری حکم سے پیدا ہوا تھا۔
Published : October 22, 2026 at 8:50 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے جمعرات کے روز حکام کو ہدایت دی کہ 'مہاتما گاندھی نیشنل دیہی روزگار گارنٹی ایکٹ' ( ایم جی نریگا) کے تحت تعینات کیے گئے ہر کنٹریکٹ ملازم کی تقرری کے معاملے میں، ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے، انفرادی طور پر تحقیقات کی جائیں۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ محض حکومت کے تقرریوں میں بے قاعدگیوں کا الزام لگانے والی ایک عمومی حکم کی بنیاد پر ملازمین کو ملازمت سے برطرف نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان کی تنخواہیں روکی جا سکتی ہیں۔
'گرام روزگار سیوکوں' (جی آر ایس) اور معاون عملے کی جانب سے دائر کردہ متعدد درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے، جسٹس سنجے دھر نے کہا کہ حکومت کو یا تو ان کی تقرریوں کی نوعیت کے بارے میں اندرونی تحقیقات کرنی چاہئیں، جس میں متعلقہ افراد کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع بھی دیا جائے یا پھر انہیں ملازمت سے برطرف کرنے سے پہلے انفرادی طور پر 'شو کاز نوٹس' (وضاحت طلب کرنے کے نوٹس) جاری کرنے چاہئیں۔
تاہم، عدالت نے حکومت کے اس اختیار کو برقرار رکھا کہ اگر کوئی تقرری غیر قانونی پائی جاتی ہے یا اسے منصفانہ اور شفاف انتخابی عمل کے بغیر کیا گیا ہے، تو اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔
22 اکتوبر کو سنائے گئے اپنے 26 صفحات پر مشتمل فیصلے میں، عدالت نے قرار دیا کہ جن افراد کی ابتدائی تقرری ایک منصفانہ عمل کے ذریعے یا طے شدہ قواعد و ضوابط کے مطابق ہوئی تھی، انہیں اپنی ملازمت جاری رکھنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ مزید برآں، ان کی واجب الادا تنخواہیں جاری کی جانی چاہئیں، اور ان اسامیوں کو پر کرنے کے لیے جاری کیے گئے کسی بھی نئے اشتہار کو منسوخ کر دیا جانا چاہیے۔
جسٹس دھر نے کہا، "درخواست گزاروں کی تنخواہیں روکنے یا انہیں ملازمت سے برطرف کرنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے، متعلقہ حکام کو ہر معاملے کا انفرادی طور پر جائزہ اور تجزیہ کرنا چاہیے۔"
اس معاملے پر فیصلہ 30 ستمبر کو محفوظ کر لیا گیا تھا اور 22 اکتوبر کو جموں میں سنایا گیا۔ یہ فیصلہ 'شیراز انجم و دیگر بمقابلہ ریاست جموں و کشمیر و دیگر' کے عنوان سے دائر مرکزی درخواست اور اس سے منسلک دیگر مقدمات کے حوالے سے سنایا گیا۔
یہ تنازعہ محکمہ دیہی ترقی اور پنچایتی راج کی جانب سے 9 اگست 2018 کو جاری کردہ ایک سرکاری حکم (نمبر 203 RD & PR, 2018) سے پیدا ہوا تھا۔ اس حکم میں ہدایت کی گئی تھی کہ ایم جی نریگا کے تحت کی گئی ایسی تقرریوں کو فوری طور پر ختم کر دیا جائے جو لاگو قواعد، رہنما خطوط یا معیارات کی خلاف ورزی کرتی ہوں، یا جنہیں مقررہ طریقہ کار کی پیروی کیے بغیر کیا گیا ہو۔ محکمے نے ڈپٹی کمشنروں سے کی گئی کارروائی کے بارے میں بھی رپورٹ طلب کی۔
کچھ درخواست گزاروں نے حکومتی حکم کو چیلنج کیا، جبکہ دیگر نے 'گرام روزگار سہایک' اور معاون عملے کی بھرتی کے لیے جاری کردہ نئے اشتہارات پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے اپنی ملازمت کے تسلسل، تقرریوں کو مستقل کرنے، اور ملازمت سے برطرفی کے خلاف تحفظ کا مطالبہ کیا۔
درخواست گزاروں کا مؤقف تھا کہ ان میں سے بہت سے افراد برسوں سے اس اسکیم کے تحت کام کر رہے تھے اور انہوں نے محکمے کے اطمینان کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ کچھ نے نشاندہی کی کہ معاہدے کی بنیاد پر طویل عرصے تک کام کرنے کی وجہ سے، اب ان کی عمر دیگر ملازمتوں کے مواقع کے لیے مقررہ حد سے تجاوز کر چکی ہے۔
انہوں نے مزید دلیل دی کہ تقرری کے عمل سے متعلق رہنما خطوط 14 دسمبر 2010 کو جاری کیے گئے تھے۔ ان کے مطابق، اس تاریخ سے قبل کی گئی تقرریوں کو محض اس بنیاد پر غیر قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ ان رہنما خطوط کے مطابق نہیں تھیں جو اس وقت نافذ ہی نہیں ہوئے تھے۔
حکومت نے ان دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ تقرریاں غیر قانونی تھیں کیونکہ یہ کسی شفاف انتخابی عمل کے ذریعے نہیں کی گئی تھیں۔ حکومت کا مؤقف تھا کہ عوامی نمائندوں یا سرکاری عہدیداروں کی سفارشات، انتخاب کے ایک جائز عمل کا متبادل نہیں ہو سکتیں۔
عدالت نے قرار دیا کہ دسمبر 2010 سے قبل واضح رہنما خطوط کی عدم موجودگی، حکام کو امیدواروں کے انتخاب میں لامحدود صوابدیدی اختیار فراہم نہیں کرتی تھی۔
جسٹس دھر نے مشاہدہ کیا، "صرف اس وجہ سے کہ 2010 سے قبل ایم جی نریگا اسکیم کے تحت جی آر ایس/معاون عملے کی تقرری کے لیے کوئی طے شدہ طریقہ کار موجود نہیں تھا، حکام کو یہ آزادی نہیں مل جاتی کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی منتخب کر لیں اور انہیں ملازمت کے فوائد فراہم کر دیں۔"
عدالت نے کہا کہ سرکاری تقرریاں، خواہ وہ عارضی ہوں یا معاہداتی، آئینی اصولوں کے مطابق ہونی چاہئیں، جن میں مساوات کے تقاضے اور من مانی کی ممانعت شامل ہے۔
سپریم کورٹ کے قائم شدہ عدالتی نظائر، جیسے کہ 'رمنا دیارام شیٹی بمقابلہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا' اور 'ریاست اوڈیشہ بمقابلہ ممتا موہانتی' کا حوالہ دیتے ہوئے، عدالت نے نشاندہی کی کہ 2010 کے رہنما خطوط جاری ہونے سے پہلے بھی، حکام شفاف انتخابی عمل کی پیروی کرنے کے پابند تھے۔
عدالت نے زور دیا کہ آئین کے آرٹیکل 14 اور 16 سے ہم آہنگ طریقہ کار پر عمل کیے بغیر کی گئی تقرری کو محض اس بنیاد پر جائز قرار نہیں دیا جا سکتا کہ اس وقت کوئی باضابطہ رہنما خطوط موجود نہیں تھے۔
عدالت نے اس سوال کا بھی جائزہ لیا کہ آیا معاہداتی ملازمین کے ایک گروہ کی جگہ معاہداتی ملازمین کے کسی دوسرے گروہ کو لایا جا سکتا ہے یا نہیں۔
اس قائم شدہ قانونی اصول کو تسلیم کرتے ہوئے کہ عام طور پر معاہداتی یا عارضی ملازمین کے ایک گروپ کی جگہ اسی طرح کے ملازمین کے دوسرے گروپ کو نہیں لایا جا سکتا، عدالت نے واضح کیا کہ اس تحفظ کا سہارا لے کر ایسی تقرریوں کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا جو منصفانہ انتخابی عمل کے بغیر کی گئی ہوں۔
جسٹس دھر نے ریمارکس دیے، " 'پچھلے دروازے' سے، یعنی مقررہ قانونی عمل کو نظر انداز کر تے ہوئے کی گئی تقرریوں کو اس بنیاد پر مستقل نہیں بنایا جا سکتا کہ ریاستی حکام کو اسامیوں کے اشتہار دینے اور طے شدہ انتخابی طریقہ کار پر عمل کرنے سے روک دیا جائے۔" عدالت نے اس مقدمے کو اس عمومی اصول سے الگ قرار دیا جس کے تحت معاہداتی ملازمین کے ایک گروہ کی جگہ دوسرے گروہ کو نہیں لایا جا سکتا۔ عدالت نے نشاندہی کی کہ یہ تحفظ صرف اسی صورت میں لاگو ہوتا ہے جب ابتدائی تقرری مقررہ قانونی عمل کے تحت کی گئی ہو۔
اگر کوئی تقرری مساوات اور منصفانہ انتخاب کے آئینی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کی گئی ہو، تو ملازم اس اصول کا سہارا لے کر اس عہدے پر برقرار رہنے کے حق کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔
عدالت نے 'یاسر عرفات و دیگر ریاست جموں و کشمیر و دیگر' کے مقدمے میں دیے گئے ایک سابقہ فیصلے کا بھی جائزہ لیا۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ سابقہ فیصلے میں اس نکتے پر خاص طور پر بات نہیں کی گئی تھی کہ آیا یہ اصول، کہ معاہداتی (کنٹریکچوئل) ملازمین کو تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے، ان معاملات میں بھی لاگو ہوتا ہے جہاں ابتدائی تقرری ہی آئین کے آرٹیکل 14 اور 16 کے مطابق طے شدہ عمل کی پیروی کیے بغیر کی گئی ہو۔
فیصلے میں ایک اہم فرق کو اجاگر کیا گیا کہ، اگرچہ حکومت کو غیر قانونی تقرریوں کی نشاندہی کرنے اور انہیں ختم کرنے کا اختیار حاصل ہے، لیکن کسی بھی انفرادی ملازم کے خلاف کارروائی کرنے سے پہلے اسے ایک مقررہ طریقہ کار پر عمل کرنا لازمی ہے۔
درخواست گزاروں نے 9 اگست 2018 کے ایک حکومتی حکم اور 23 اپریل 2013 کے ایک خط کو چیلنج کیا تھا جن دونوں کا تعلق مبینہ طور پر غیر قانونی تقرریوں کی تحقیقات اور تنخواہوں کی ادائیگی روکنے سے تھا۔
عدالت نے اس طرح کی ہدایات جاری کرنے کے حکومتی اختیار کو برقرار رکھا، اور اس بات کی توثیق کی کہ حکام کو ان تقرریوں کے معاملے کو حل کرنے کا حق حاصل ہے جو کسی قائم شدہ یا شفاف عمل کی پیروی کیے بغیر کی گئی تھیں۔
تاہم، جسٹس دھر نے وضاحت کی کہ محض ان عمومی ہدایات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہر انفرادی درخواست گزار کی تقرری درحقیقت غیر قانونی تھی۔
فیصلے میں نشاندہی کی گئی کہ کچھ درخواست گزاروں کا استدلال تھا کہ انہوں نے تقرری کرنے والے حکام کی جانب سے جاری کردہ اشتہارات کے جواب میں اپنی اسامیوں کے لیے درخواست دی تھی۔ دیگر نے دعویٰ کیا کہ سلیکشن کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھیں اور ان کی تقرری ایک مناسب انتخابی عمل کے ذریعے ہوئی تھی، حالانکہ اس وقت 2010 کے رہنما خطوط ابھی نافذ نہیں ہوئے تھے۔
عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ تقرری کے کچھ احکامات میں وزراء، اراکین اسمبلی ، یا اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کی سفارشات کا حوالہ موجود تھا۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ اگر کسی امیدوار کا انتخاب اہل امیدواروں سے درخواستیں طلب کرنے کے بعد کیا گیا تھا، تو محض ایسی سفارشات کی بنیاد پر تقرری کو غیر قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا۔
عدالت نے کہا، "یہ سوال کہ آیا درخواست گزاروں کی تقرریاں غیر قانونی ہیں، یا قواعد، معیارات یا رہنما خطوط کے منافی ہیں، ایک ایسا معاملہ ہے جس کا جائزہ ہر کیس کے انفرادی حالات کی بنیاد پر لیا جانا چاہیے۔"
یہ مشاہدہ کیا گیا کہ حکومت نے درخواست گزاروں کی تقرریوں کی اصل نوعیت جاننے کے لیے کوئی انکوائری نہیں کی۔ ریکارڈ پر کوئی تفتیشی رپورٹ پیش نہیں کی گئی، اور نہ ہی حکام نے کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جس سے یہ تعین کیا جا سکے کہ کون سی تقرریاں درحقیقت غیر قانونی تھیں۔
جسٹس دھر نے کہا، "درخواست گزاروں کی تقرریوں کی نوعیت کا تعین کیے بغیر، اور یہ جانے بغیر کہ وہ کس مخصوص کام پر مامور تھے، صرف ایک عمومی سرکاری حکم کے ذریعے ان کی خدمات ختم نہیں کی جا سکتیں۔"
نتیجتاً، عدالت نے فیصلہ دیا کہ محض بے قاعدگیوں کے الزام پر مبنی کسی عمومی ہدایت کی بنیاد پر نہ تو کسی فرد کی خدمات ختم کی جا سکتی ہیں اور نہ ہی اس کی تنخواہ روکی جا سکتی ہے۔
فیصلے میں یہ وضاحت کی گئی کہ کنٹریکٹ کی بنیاد پر کام کرنے والے ملازمین کو وہ تحفظات حاصل نہیں ہوتے جو مستقل سرکاری ملازمین کو حاصل ہوتے ہیں۔
جسٹس دھر نے نشاندہی کی کہ آئین کا آرٹیکل 311 کنٹریکٹ ملازمین پر لاگو نہیں ہوتا، لہٰذا، وہ اپنی خدمات کے خاتمے سے قبل باضابطہ محکمانہ انکوائری کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔
ان کی ملازمت کی شرائط کا تعین ان کے اپنے ملازمت کے معاہدوں سے ہوتا ہے، نہ کہ ان حفاظتی اصولوں سے جو مستقل سرکاری ملازمین پر لاگو ہوتے ہیں۔
تاہم، عدالت نے اس بات پر زور دیا کہ باضابطہ محکمانہ انکوائری کے حق کا نہ ہونا حکومت کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ متعلقہ حقائق کا جائزہ لیے بغیر کسی تقرری کو غیر قانونی قرار دے دے۔
فیصلے میں کہا گیا، "اگرچہ یہ درست ہے کہ غیر قانونی طور پر بھرتی ہونے والا ملازم 'فطری انصاف' کے اصولوں کے تحت حاصل ہونے والے فوائد کا حقدار نہیں ہوتا، لیکن کسی تقرری کو غیر قانونی قرار دینے سے پہلے یا تو کوئی انکوائری ہونی چاہیے یا پھر متعلقہ ملازم کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے، سوائے اس صورت کے جب تقرری کا غیر قانونی ہونا پہلے سے ہی ایک ثابت شدہ اور تسلیم شدہ حقیقت ہو۔" عدالت نے حکام کو ہدایت کی کہ درخواست گزاروں کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے سے قبل وہ درج ذیل دو طریقہ کار میں سے کوئی ایک اختیار کریں:
وہ تقرریوں کی نوعیت کے بارے میں کوئی اندرونی انکوائری کر سکتے ہیں، جس کے دوران متاثرہ ملازمین کو اپنا موقف پیش کرنے اور معاون دستاویزات جمع کرانے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ متبادل کے طور پر، وہ ملازمین کو انفرادی 'شو کاز نوٹس' جاری کر سکتے ہیں، جن میں ان سے پوچھا جائے کہ کیوں نہ ان کی تقرریوں کو غیر قانونی قرار دے کر ختم کر دیا جائے۔
عدالت نے کہا کہ اگرچہ کنٹریکٹ ملازمین کے لیے باضابطہ محکمانہ انکوائری لازمی نہیں ہے، لیکن کسی تقرری کو غیر قانونی قرار دینے سے پہلے اس سے جڑے متنازعہ حقائق کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ عدالت کی ہدایات میں ان انفرادی تحقیقات کے نتائج کی بنیاد پر کیے جانے والے اقدامات کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ جن ملازمین کی ابتدائی تقرری ایک منصفانہ عمل کے ذریعے یا طے شدہ قواعد کے مطابق ہوئی تھی، انہیں اپنی ملازمت جاری رکھنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ انہیں ان کی جائز تنخواہ ملنی چاہیے، اور ان کی اسامیوں کو پُر کرنے کے لیے جاری کردہ کوئی بھی نیا اشتہار منسوخ کر دیا جانا چاہیے۔
اس کے برعکس، جن ملازمین کی تقرری غیر قانونی یا طے شدہ قواعد یا منصفانہ عمل کے منافی پائی جائے، انہیں ان کے عہدوں سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ عدالت نے نشاندہی کی کہ ایسے ملازمین تنخواہ وصول کرنے کے حقدار نہیں ہوں گے۔
تاہم، عدالت کی ہدایات کے تحت درخواست گزاروں کو پہلے ہی ادا کی جا چکی کوئی بھی تنخواہ ان سے واپس وصول نہیں کی جا سکتی۔
اس طرح، یہ فیصلہ تمام کنٹریکٹ ملازمین کو مجموعی تحفظ فراہم نہیں کرتا، اور نہ ہی ان کی تقرریوں کو درست قرار دیتا ہے۔ وہ اپنے عہدوں پر برقرار رہیں گے یا نہیں، اس کا انحصار مقررہ تحقیقات کے نتائج پر ہوگا۔
عدالت نے ایس ڈبلیو پی نمبر 2138/2018 اور 195/2019 کی الگ الگ سماعت کی۔ یہ مقدمات آؤٹ سورسنگ کے ذریعے بھرتی کیے گئے معاون عملے سے متعلق تھے۔ جسٹس دھر نے کہا کہ ان مقدمات میں، درخواست گزاروں کو ایک ٹھیکیدار کے ذریعے بھرتی کیا گیا تھا اور حکومت کے ساتھ ان کا کوئی براہ راست معاہدہ نہیں تھا۔ ٹھیکیدار کو ان قانونی کارروائیوں میں فریق نہیں بنایا گیا تھا۔
فیصلے میں کہا گیا، "اس طرح، درخواست گزاروں کے پاس 09 اگست 2018 کے حکومتی حکم کو چیلنج کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ مزید برآں، وہ جی آر ایس/معاون عملے کی اسامیوں کے لیے حکومتی عہدیداروں کی جانب سے نیا اشتہار جاری کرنے کے اقدام کو بھی چیلنج نہیں کر سکتے۔"
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