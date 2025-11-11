ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جے کے اے ایس افسر پر حملے کی پاداش میں ڈی وائی ایس پی کا تبادلہ، ہیڈ کوارٹر میں منسلک
آفیسر کو مبینہ طور پر تھپڑ مارنے کے خلاف جے کے اے ایس افسران نے احتجاجاً چھٹی پر جانے کا اعلان کیا ہے۔
Published : November 11, 2025 at 9:46 AM IST
جموں: جموں و کشمیر پولیس نے انتخابی ڈیوٹی انجام دینے والے جموں و کشمیر کے انتظامی افسر (جے کے اے ایس) اظہر خان پر حملہ کرنے کے الزام میں سب ڈویژنل پولیس افسر (ایس ڈی پی او) گاندھی نگر جموں، سنیل سنگھ کا تبادلہ کر دیا گیا ہے، مزید انہیں پولیس ہیڈ کوارٹر سے منسلک کر دیا ہے۔
اے آئی جی پرسنل سندیپ وزیر کی طرف سے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق سنیل سنگھ کے تبادلہ اور پولیس ہیڈکوارٹر سے منسلک کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ پر کلجیت سنگھ، ایس ڈی پی او باشولی کو بھیج دیا گیا ہے۔ حکم نامے کو منظوری کے لیے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کو بھیج دیا گیا ہے۔
یہ معاملہ ایک بڑے تنازعہ کی شکل اختیار کر گیا ہے اور جے کے اے ایس افسران نے ڈیوٹی پر موجود افسر پر ایس ڈی پی او کے حملہ کرنے پر سخت اعتراض کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ یہاں تک کہ سینئر آئی اے ایس افسران نے بھی پولیس حکام کے سامنے ڈیوٹی پر موجود افسر کے ساتھ کیے گئے اس برتاؤ کا معاملہ اٹھایا ہے۔
دریں اثنا، جے کے اے ایس افسران نے ایس ڈی پی او گاندھی نگر کے ذریعہ بی ڈی او نگروٹہ پر جسمانی حملے اور ہراساں کیے جانے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر چھٹی پر جانے کا اعلان کیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو لکھے گئے خط میں جے کے اے ایس افسران نے مطالبہ کیا کہ "اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے ملزم افسر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔" احتجاجی افسران کے مطابق جب تک کارروائی نہیں ہوتی اس وقت تک ان کی چھٹی جاری رہے گی۔
خط میں، جس کی کاپی ای ٹی وی بھارت کے پاس ہے، ان افسران نے بتایا کہ بی ڈی او نگروٹہ، ضمنی انتخابات کے لیے نوڈل آفیسر ٹرانسپورٹ کے طور پر اپنی سرکاری ڈیوٹی انجام دے رہے تھے، اسی دوران پولس افسر نے ان پر جسمانی حملہ کیا، ہراساں کیا اور من گھڑت الزامات کے تحت ایف آئی آر درج کی۔ ایل جی کو بھیجے گئے خط پر متعدد جے کے اے ایس افسران نے دستخط کیے ہیں۔
