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نائب وزیر اعلی سریندر چودھری نے ادھم پور میں ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا
انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ یقینی بنائیں کہ تمام ترقیاتی کام مناسب طریقے سے اور مقررہ مدت کے اندر مکمل ہوں۔
Published : October 28, 2026 at 6:52 PM IST
ادھم پور: (آشیش دت) جموں و کشمیر کے نائب وزیر اعلی سریندر چودھری نے سری نگر سے جموں کی طرف سفر کرتے ہوئے آج ادھم پور کا دورہ کیا اور ضلع میں جاری کئی ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ اپنے دورے کے دوران نائب وزیر اعلیٰ نے سب سے پہلے بنت پل پر جاری کام کا معائنہ کیا۔ بعد میں انہوں نے ادھم پور میں شاردا ماتا مندر کی طرف جانے والی سڑک کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور انہوں نے پوجا کرکے دیوی کا آشیرواد حاصل کیا۔
اس کے بعد سریندر چودھری نے سیلم پل کا معائنہ کیا اور جاری کام اور جگہ کی مجموعی حالت کا جائزہ لیا۔ معائنہ کے دوران ڈپٹی چیف منسٹر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام ترقیاتی کام مناسب طریقے سے اور مقررہ مدت کے اندر مکمل ہوں۔
انہوں نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ کام میں تاخیر کرنے والے یا مقررہ معیار کو برقرار رکھنے میں ناکامی کرنے والے ٹھیکیداروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ نائب وزیر اعلی نے اس بات پر زور دیا کہ ترقیاتی کاموں کو مؤثر طریقے سے مکمل کیا جانا چاہئے اور معیار یا عوامی سہولیات پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جانا چاہئے۔
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