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نائب وزیر اعلی سریندر چودھری کا تھنہ منڈی دورہ، خطے کے لیے کئی بڑے اعلانات کیے
ڈپٹی سی ایم نے اس دورے کے دوران سڑکوں اور پلوں کے علاوہ ڈاک بنگلو اور کانفرنس ہال کیلئے دو کروڑ روپے کا اعلان کیا۔
Published : June 27, 2026 at 7:38 AM IST
راجوری: (جہانگیر خان) جموں کشمیر کے نائب وزیر اعلی سریندر چودھری نے آج ضلع راجوری کےمختلف علاقوں میں پارٹی کارکنان سے مٹینگ کیں وہیں سب ڈویزن تھنہ منڈی کے ڈاک بنگلو میں پارٹی اہلکاروں کے ساتھ مٹینگ کی۔ بعد ازاں درگاہ حضرت بابا غلام شاہ بادشاہ شاہدرہ شریف میں بھی حاضری دی۔ ورکرز مٹینگ کے دوران پارٹی سے منسلک لوگوں نے اپنے علاقوں کے عوامی مسائل احاگر کیے جن میں خاص طور پر تھنہ منڈی ہسپتال، آئی ٹی آئی، فائر برگیڈ، سیکٹریٹ و ٹورزم کے حوالے سے بات چیت کی جن میں سب سے زیدہ رتن پیر کو سیاحتی نقشے پر لانے کی مانگ کی گئی۔
ڈاک بنگلو اور کانفرنس ہال کیلئے دو کروڑ روپے کا اعلان
سڑکوں اور پلوں کے علاوہ بھی کئی اہم مسائل پر بات چیت کی جس کے بعد ڈپٹی سی ایم نے اپنے خطاب میں ڈاک بنگلو اور کانفرنس ہال کے لیے دو کروڑ روپے کا اعلان کیا۔ سیاحتی مقامات کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محکمہ سیاحت وزیر اعلی کی زیر نگرانی کام انجام دے رہا ہے۔ تاہم پیرپنچال کو سیاحتی نقشے پر لانے کے لیے میں ہر ممکن کوشش کروں گا اور خاص طور پر رتن پیر کے مقام کو سیاحتی نقشے پر لانے کے لیے پورا زور لگا دوں گا۔
چار سڑکوں اور دو پلوں کا بھی اعلان
اس دوران نائب وزیر اعلیٰ نے خطے کی چار سڑکوں اور دو پلوں کا بھی اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں جموں کشمیر کی بدحالی کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی اور پی ڈی پی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جموں کشمیر کی پہچان چھین لی اور آج خطے کے لوگوں کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمر حکومت بڑے پیمانے پر جموں کشمیر کے عوام کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے۔
اس اجلاس میں نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر رتن لعل گپتا، ضلع صدر شفاعت خان، بلاک صدر مشتاق شال اور دیگر پارٹی کارکنان نے شرکت کی۔ بعد ازاں ڈپٹی سی ایم نے شاہدرہ شریف درگاہ کا بھی دورہ کیا۔
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