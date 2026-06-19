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محرم کی مجالس اور لنگر کی تیاری کے اوقات میں بجلی کاٹ دینے سے مشکلات
ماہ محرم میں شہدائے کربلا کی یاد میں مجالس منعقد کی جاتی ہےاورکھانا کھلایا جاتا ہے،جس دوران بجلی کی فراہمی بند کردی جارہی ہے
Published : June 19, 2026 at 2:24 PM IST
رامبن (نواز رونیال ): مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن میں محرم الحرام کی 3 تاریخ کے موقع پر ضلع کے شعیہ اکثریت علاقے چندرکوٹ میں عزادارانِ امام حسینؑ نے شہدائے کربلا کی یاد میں ایک مجلسِ عزا کا انعقاد کیا۔ تاہم پروگرام کے دوران اچانک بجلی کی فراہمی معطل ہونے سے شرکاء کو شدید مشکلات اور اندھیرے کا سامنا کرنا پڑا۔بجلی لگاتار پچھلے تین دن سے اسی وقت جاتی ہے جب پروگرام شروع ہوتا ہے اس سے پروگرام اور لنگر کے لیے کافی تاخیر ہو جاتی ہے ۔
بجلی کی بندش کے باوجود عزاداروں نے اپنے مذہبی جذبے اور عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے موبائل فون کی ٹارچوں کی روشنی میں لنگر کی تیاری اور تقسیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس منظر نے اہلِ بیتؑ سے ان کی محبت، وابستگی اور محرم الحرام کے پیغام سے گہری عقیدت کو نمایاں کیا۔
شیعہ برادری کے افراد نے دورانِ مجلس بجلی کی اچانک بندش پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسی رکاوٹیں اُن ہزاروں عزاداروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتی ہیں جو حضرت امام حسینؑ اور اُن کے وفادار ساتھیوں کی عظیم قربانی کی یاد میں مجالس اور عزاداری میں شرکت کرتے ہیں۔
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انہوں نے ضلع انتظامیہ رامبن اور ممبر اسمبلی رامبن سے مطالبہ کیا کہ امام بارگاہوں اور محرم الحرام کے اجتماعات کے دوران بلا تعطل بجلی کی فراہمی اور ضروری انتظامات کو یقینی بنایا جائے، تاکہ مذہبی رسومات اور عزاداری کے پروگرام وقار، احترام اور پُرامن ماحول میں منعقد ہو سکیں۔ بصورت دیگر وہ سڑکوں پر احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔