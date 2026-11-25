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سرینگر کا تاریخی "درگیشوری ماتا مندر" تقریباً چار دہائی بعد دوبارہ کھل گیا
پرانے شہر کے علاقے فتح کدل میں واقع یہ مندر کارتک پورنیما کے موقعے پر دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔
Published : November 25, 2026 at 8:17 AM IST
سرینگر (پرویز الدین) : سرینگر میں واقع 700 سالہ قدیم 'شری درگیشوری ماتا مندر تقریباً 4 دہائی بعد آج عقیدتمندوں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا۔ ایسے میں یہ لمحہ کشمیری پنڈت برادری کے لیے انتہائی جذباتی تھا جب کہ مندر کو دوبارہ کھولنا کشمیر کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی عکاسی کرتا ہے۔
پرانے شہر کے علاقے 'فتح کدل' میں واقع یہ مندر 'کارتک پورنیما' کے موقع پر دوبارہ کھول دیا گیا ۔مندر کی بحالی کا کام ضلع انتطامیہ ،کشمیری پنڈت برادری کے ارکان اور ان کے مقامی مسلمانوں کے تعاون سے عمل میں لایا گیا۔ مندر کے دوبارہ کھلنے سے کشمیری پنڈتوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ان لوگوں کی پرانی یادیں تازہ ہوئیں جو کہ تقریباً چار دہائی بعد اس تاریخی مندر پر حاضری دینے آئے تھے۔
اس موقعے پر ضلع ترقیاتی کمشنر سرینگر اکشے لابرو، ایس ایس پی سرینگر جی وی سندیپ چکرورتی اور پولیس و سول انتظامیہ کے دیگر اعلیٰ حکام نے مندر کا دورہ کیا اور افتتاحی پوجا آرنچنا تقریب میں شرکت کی۔مندر کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے تاکہ افتتاحی تقریب پرامن اور منظم طریقے سے مکمل ہو سکے۔
واضح رہے کہ وادی کشمیر میں 90 کی دہائی اور وادی کشمیر کے پر آشوب دور کے باعث ویران ہوا تھا اور یہ خستہ حالی کی داستان پیش کر رہا تھا ایسے میں مندر کی دوبارہ بحالی اور کھولنے پر مبارک باد پیش کی وہیں عقیدت مندوں خاص کشمیری پنڈت براردی کو مبارک باد پیش کی ۔اس موقعے ہر مقامی مسلمان نے پنڈت براردی کو مبارکباد پیش کی جبکہ کشمیری پنڈت براردری نے اس مندر کے دوبارہ کھلنے کو نہ صرف مذہبی بلکہ یادوں اور ورثے سے دوبارہ جڑنے کے اعتبار سے اہم قرار دیا۔
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یہ پیش رفت کشمیر کے مشترکہ ورثے اور روایتی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے تحفظ کی جانب ایک مثبت قدم قرار دیا۔کارتک پورنیما کے موقع پر شری درگیشوری ماتا مندر کا دوبارہ کھلنا وادی کے صدیوں پرانے مذہبی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے ایک اہم لمحہ سمجھا جا رہا ہےجو مختلف برادریوں کے افراد کو امن، خیر سگالی اور بھائی چارے کے جذبے کے ساتھ یکجا کرتا ہے۔