ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر کی وزارت کے مندوبین کے طور پر کام کرنا پڑ گیا بھاری، دو افراد کے خلاف مقدمہ درج
ملزمان نے حقیقی سپلائر کی شناخت کو غلط طریقے سے پیش کرنے کے لیے مبینہ طور پر جعلی ای میل آئی ڈیز بھی بنائے۔
Published : February 26, 2026 at 2:52 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کرائم برانچ کے اقتصادی جرائم ونگ نے دو افراد کے خلاف مبینہ طور پر جموں و کشمیر کی وزارت اور او ایس ڈی سپلائیز کے مندوبین کے طور پر جعلی شناخت بنانے اور مرکز کے زیر انتظام علاقے میں کووڈ-19 وبائی امراض کے دوران طبی سامان کی خریداری میں بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی میں ملوث ہونے کے الزام میں ایک مقدمہ درج کیا ہے۔
مقدمہ ایک تحریری شکایت کے بعد شروع کیا گیا جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ ملزمین، پیر باغ اور سنت نگر سری نگر کے رہائشیوں نے خود کو جموں و کشمیر کی وزارت اور او ایس ڈی سپلائی کے مندوبین کے طور پر متعارف کرایا تھا۔
ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے محکموں اور اداروں کو طبی سامان کی ادائیگیوں کو حقیقی سپلائر کے نام پر دھوکہ دہی سے کھولے گئے بینک کھاتوں میں منتقل کرنے کی ترغیب دی۔ ملزمان نے حقیقی سپلائر کی شناخت کو غلط طریقے سے پیش کرنے کے لیے مبینہ طور پر جعلی ای میل آئی ڈیز بھی بنائیں۔
ابتدائی تفتیش سے پتہ چلا کہ ملزم نے بے ایمانی کے ساتھ ایک سرکاری دفتر سے 27 لاکھ روپے حاصل کیے تھے اور ایک سرکاری طبی ادارے سے دھوکہ دہی سے 2.24 کروڑ روپے نکالنے کی سازش رچی تھی۔
ابتدائی شواہد کی بنیاد پر آئی پی سی کی دفعہ 420، 467، 468، 471، 120-B اور آئی ٹی ایکٹ کی دفعہ 66-D کے تحت جرائم قائم کیے گئے ہیں۔ اس میں مزید کہا گیا ہے، "گیارہویں انکوائری مکمل کر لی گئی ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔"