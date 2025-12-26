ETV Bharat / jammu-and-kashmir
انڈس واٹر ٹریٹی کی معطلی کے درمیان جموں و کشمیر میں دلہستی ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کو منظوری
سری نگر: جموں و کشمیر میں دلہستی ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے کو ماحولیاتی منظوری مل گئی ہے، جس سے پاکستان کے ساتھ سندھ آبی معاہدہ (انڈس واٹر ٹریٹی) کی معطلی کے درمیان تعمیراتی منصوبے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔
یہ منظوری 19 دسمبر کو مرکزی وزارت ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی (MoEFCC) کی 45 ویں ماہر تشخیص کمیٹی (ای اے سی) سے ملی۔ یہ 260 میگا واٹ رن آف دی ریور پروجیکٹ کشتواڑ ضلع میں دریائے چناب پر 3,200 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت سے تعمیر کیا جائے گا۔ یہ منظوری پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے ٹینڈر جاری کرنے کی راہ ہموار کرتی ہے۔
یہ 22 اپریل کے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان کی جانب سے سندھ آبی معاہدہ کو معطل کرنے کے بعد سامنے آیا ہے، جس سے چناب کی پن بجلی کی صلاحیت کو بروئے کار لانے پر نئی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ تاہم، ایک سرکاری دستاویز میں کہا گیا ہے کہ یہ منصوبہ معاہدے کی دفعات کی تعمیل کر رہا ہے۔ بھارت نے آپریشن سندور کے بعد ہائیڈرو پاور کی منظوری کے عمل کو تیز کر دیا ہے۔
اس سے قبل دریائے چناب پر 1,856 میگاواٹ کا ساولکوٹ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کی منظوری دی گئی تھی۔ یہ قومی اہمیت کا حامل ہے اور جموں و کشمیر کا سب سے بڑا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہے۔ یہ 1960 کی دہائی میں شروع کیا گیا تھا لیکن پاکستان کے اعتراضات کی وجہ سے چار دہائیوں سے زیادہ عرصے تک رکا رہا۔
1960 کے آئی ڈبلیو ٹی معاہدے نے بھارت کو دریائے راوی، بیاس اور ستلج پر کنٹرول دیا اور پاکستان کو سندھ، چناب اور جہلم (مغربی دریاؤں) پر کنٹرول دیا، بھارت کو مغربی دریاؤں کے پانی کو محدود مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔
دلہستی ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کا دوسرا مرحلہ دلہستی ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ (مرحلہ I 390 میگاواٹ) کی توسیع ہے، جسے نیشنل ہائیڈرو پاور کمپنی لمیٹڈ (این ایچ پی سی) نے 2007 میں شروع کیا تھا۔ جنوری 2021 میں، این ایچ پی سی لمیٹڈ نے حکومت جموں و کشمیر کے ساتھ 40 سال کی مدت کے لیے بلڈ آن آپریٹ اور ٹرانسفر (BOOT) کی بنیاد پر دلہستی مرحلے-II کو نافذ کرنے کے لیے ایک یادداشت مفاہمت (ایم او یو) پر دستخط کیے تھے۔
یہ پروجیکٹ موجودہ اسٹیج I ڈیم اور آبی ذخائر کو استعمال کرے گا اور نیا انفراسٹرکچر بھی تعمیر کرے گا، جس میں 3.6 کلومیٹر لمبی ہیڈریس ٹنل اور 130 میگاواٹ کے دو یونٹس کے ساتھ زیر زمین پاور ہاؤس بھی شامل ہے۔ ماحولیاتی اثرات کی تشخیص کے مطالعہ کے مطابق، توسیع میں اضافی بجلی کی پیداوار کی سہولت کے لیے 215 میٹر لمبی ٹیلریس سرنگ بھی شامل ہے۔
ایک بار مکمل ہونے کے بعد، یہ جموں و کشمیر کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت میں مزید اضافہ کرے گا اور اس سے 1093.11 ملین یونٹ بجلی پیدا ہونے کی امید ہے۔
مرکزی وزارت بجلی کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 3,360 میگاواٹ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ شروع ہوچکے ہیں، جب کہ 3,052 میگاواٹ پروجیکٹ زیر تعمیر ہیں اور 2,449 میگاواٹ کے منصوبے منصوبہ بندی کے مرحلے میں ہیں۔