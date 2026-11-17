ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اسکولوں کے نئے اوقات کار کا اعلان، آج سے صبح ساڑھے 10 بجے کلاسز شروع ہوں گی
ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر کی جانب سے حکمنامہ جاری کیا گیا اور یہ شیڈول کشمیرکے دیہی اور شہری دونوں علاقوں پر نافذالعمل رہے گا۔
Published : November 17, 2026 at 7:51 AM IST
سرینگر (پرویز الدین): ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر (ڈی ایس ای کے) نے منگل کو کہا کہ کشمیر صوبے میں اسکولوں کے اوقات کو تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ڈائریکٹوریٹ آف سکول ایجوکیشن کشمیر (ڈی ایس ای کے) نے کشمیر صوبے میں تمام سرکاری اور تسلیم شدہ پرائیویٹ اسکولوں کے لیے نئے اسکولوں کے اوقات کا اعلان کیا ہے۔ اسکولوں کے نیا اوقات کار منگل یعنی آج 17 نومبر 2026 سے نافذ العمل ہو گا۔
اس حوالے سےڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر کی جانب سے باضابطہ طور حکمنامہ جاری کیا گیا اور یہ شیڈول کشمیر کے دیہی اور شہری دونوں علاقوں پر نافذالعمل رہے گا۔
جاری کردہ حکم نامہ کے مطابق نرسری سے آٹھوین جاعت تک کے تمام کلاسز صبح ساڑھے 10 بجے دوپہر 2 بجکر 30 منٹ تک ہوں گے جبکہ نویں سے 12 جماعت کے لیے یہ اوقات کار صبح ساڑھے 10 بجے سے سہ پہر ساڑھے 3 بجے تک رہے گا۔
واضح رہے وادی کشمیر میں موسم سرما نے دستک دی ہے۔ایسے میں صبح اور شام کے اوقات میں ٹھنڈ ہوتی ہے اور گزشتہ ہفتے وادی کشمیر کے کئی بالائی علاقوں میں ہلکی سے درمیانی درجے کی برفباری جبکہ میدان علاقوں میں بارشیں ہوئیں جس سے درجہ حرارت میں کمی درج کی گئی۔