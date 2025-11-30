ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر میں خشک موسم جاری رہے گا، وادی میں رات کا درجہ حرارت صفر سے نیچے ریکارڈ کیا گیا
محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق وادی میں دسمبر تک موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے۔
Published : November 30, 2025 at 9:52 PM IST
سری نگر: وادی کشمیر کو دسمبر کے دوسرے ہفتے تک مزید خشک موسم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق فی الحال بارش یا برف باری کے بہت کم امکانات ہیں۔
محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق دسمبر تک موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے اور اس کے بعد کم سے کم درجہ حرارت میں ایک سے دو ڈگری سینٹی گریڈ تک اضافے کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات کے ترجمان نے کہا کہ خشک موسم 12 دسمبر تک جاری رہے گا، 4 دسمبر کی شام تک مختلف اونچائی والے علاقوں میں ہلکی برفباری کا امکان ہے۔
ترجمان نے کہا کہ وادی کشمیر کے کئی مقامات اور جموں ڈویژن کے کچھ مقامات پر ہلکی سے درمیانی دھند کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔
دریں اثنا، وادی کا درجہ حرارت صفر سے نیچے ریکارڈ کیا گیا، سری نگر شہر میں ہفتہ کی رات منفی 4.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جو اس موسم سرما میں اب تک کی سرد ترین رات ہے۔
سیاحتی مقامات پہلگام میں منفی 5.6 ڈگری سینٹی گریڈ ، کوکرناگ میں منفی 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ اور گلمرگ میں منفی 1.4 ڈگری سینٹی گریڈ سری نگر ہوائی اڈے پر منفی 5.6 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا جبکہ بڈگام میں منفی 5.1 ڈگری سینٹی گریڈ، بارہمولہ منفی 6.4 ڈگری سینٹی گریڈ، شوپیان منفی 6.6 ڈگری سینٹی گریڈ، سونمرگ میں منفی 4.0 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، وہیں زوجیلا پاس میں منفی 15.0 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔
جموں ڈویژن میں رات کا درجہ حرارت وادی سے بہتر ریکارڈ کیا گیا۔ جموں شہر میں 8.8 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا جبکہ کٹرا میں 9.0 ڈگری سینٹی گریڈ، ریاسی اور ڈوڈہ اضلاع میں 6.4 ڈگری سینٹی گریڈ اور 4.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
لیہہ کے سرد صحرا میں منفی 9.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کرگل شہر میں منفی 8.5 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔
