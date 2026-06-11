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کوئنٹل سے زائد وزنی منشیات تلف، 156گرفتار: اننت ناگ پولیس کا ضلع میں منشیات فروشی میں 60 فیصد کمی کا دعویٰ
جاری سو روزہ نشہ مکت ابھیان کے دوران اننت ناگ ضلع میں کروڑوں روپے مالیت کی جائیداد بھی مسمار کی گئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 11, 2026 at 7:57 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : جموں کشمیر میں جاری 100 روزہ "نشہ مُکت جموں و کشمیر" مہم کے تحت جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں منشیات کے خلاف کارروائیوں میں نمایاں تیزی کے ساتھ ساتھ کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس کے مطابق ضلع میں منشیات سے متعلق جرائم اور منشیات فروشی کے واقعات میں تقریباً 60 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ نشہ مکت سو روزہ مہم لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اپریل میں شروع کی تھی۔
مہم کے پہلے دو ماہ کے دوران اننت ناگ پولیس نے این ڈی پی ایس (NDPS) ایکٹ کے تحت 172 مقدمات درج کیے جبکہ منشیات کی اسمگلنگ اور اسکی فروخت میں ملوث 156 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اس عرصے کے دوران مختلف کارروائیوں میں 323.5 کلوگرام سے زائد ممنوعہ منشیات برآمد کی گئیں اور منشیات کی تجارت سے منسلک 26.5 لاکھ روپے نقد بھی ضبط کیے گئے۔
منشیات فروشوں کے مالی نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے 29 مقدمات میں تقریباً 12.5 کروڑ روپے مالیت کی جائیدادیں ضبط کی گئیں، جبکہ منشیات سے حاصل شدہ آمدنی سے وابستہ تقریباً 3.76 کروڑ روپے مالیت کی چار جائیدادیں مسمار کی گئیں۔ اس طرح کی کارروائیوں کی زد میں آنے والی جائیدادوں کی مجموعی مالیت تقریباً 16 کروڑ روپے تک پہنچ گئی۔
اننت ناگ پولیس نے منشیات کی غیر قانونی کاشت کے خلاف بھی سخت کارروائی انجام دیتے ہوئے تقریباً 350 مرلہ اراضی پر کی جانے والی ممنوعہ فصلوں کو بھی تلف کیا۔ اس کے علاوہ تمام قانونی تقاضے مکمل کرنے کے بعد 1,606 کلوگرام سے زائد منشیات کو بھی تباہ کیا گیا۔
منشیات فروشوں کے قبضے سے 300 مرلہ سے زائد سرکاری زمین بازیاب کرائی گئی۔ کارروائیوں کے دوران تین خواتین منشیات فروش اور چار خواتین منشیات کاشت کاروں کو بھی گرفتار کیا گیا، جبکہ تین سرکاری ملازمین کے منشیات سے متعلق معاملات میں ملوث پائے جانے پر ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی گئی۔
عادی مجرموں اور بڑے منشیات فروشوں کے خلاف احتیاطی اقدامات کے تحت 119 افراد کے خلاف کارروائی کی گئی جبکہ تین بدنام منشیات فروشوں کو پی آئی ٹی ۔این ڈی پی ایس، ایکٹ کے تحت حراست میں لیا گیا۔ منشیات سے متعلق جرائم میں ملوث پائے جانے پر 17 ڈرائیونگ لائسنس اور 9 رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی منسوخ کیے گئے۔
منشیات کی نقل و حرکت اور سپلائی کو روکنے کے لیے ضلع بھر میں 180 نارکو تلاشی آپریشنز انجام دیے گئے۔ ادویات کی فروخت میں ضابطوں کی پابندی یقینی بنانے کے لیے 51 میڈیکل شاپس کا معائنہ کیا گیا، جن میں 16 خلاف ورزیاں سامنے آئیں اور متعلقہ افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔
پولیس نے منشیات کو چھپانے اور اس کی خفیہ طور تقسیم کرنے کے لیے استعمال ہونے والے دو خفیہ ٹھکانے بھی بے نقاب کیے۔ اس کے علاوہ منشیات سے متعلق مقدمات کی بہتر تحقیقات کے لیے 124 تحقیقاتی افسران کو خصوصی تربیت فراہم کی گئی۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ضلع کو منشیات سے پاک بنانے اور نوجوان نسل کو اس بدعت سے محفوظ رکھنے کے لیے کارروائیاں اسی شدت کے ساتھ جاری رکھی جائیں گیں۔
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