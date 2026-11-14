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اننت ناگ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، بدنام زمانہ منشیات اسمگلر کی 13 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد ضبط
کارروائی جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں تلخون کے رہائشی عبدالغنی ڈار کے خلاف بجبہاڑہ پولیس اسٹیشن کی ایک ٹیم کی جانب سےکی گئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 14, 2026 at 5:14 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں منشیات کے کاروبار اور اس سے حاصل ہونے والی غیر قانونی دولت کے خلاف جاری مہم کے تحت اننت ناگ پولیس نے ایک بڑی کارروائی انجام دیتے ہوئے ایک بدنام زمانہ منشیات فروش کی تقریباً 13 کروڑ 5 لاکھ روپے مالیت کی غیر منقولہ جائیداد کو منسلک (اٹیچ) کر لیا ہے۔ پولیس کی اس کارروائی کو منشیات کے غیر قانونی کاروبار سے وابستہ مالیاتی نیٹ ورک کو ختم کرنے کی کوششوں کے سلسلے میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔
پولیس کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق یہ کارروائی پولیس اسٹیشن بجبہاڑہ نے نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹنسز (این ڈی پی ایس) ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت انجام دی۔ کارروائی کے دوران تلکھن بجبہاڑہ کے رہنے والے عبدالغنی ڈار ولد علی محمد ڈار کی جائیداد کو منسلک کیا گیا ہے۔ عبدالغنی ڈار مبینہ طور پر منشیات سے متعلق متعدد مقدمات میں ملوث رہا ہے۔
پولیس کے مطابق منسلک کی گئی جائیداد میں ایک دو منزلہ پختہ رہائشی مکان اور مجموعی طور پر 17 کنال 15 مرلہ تجارتی و زرعی اراضی شامل ہے۔ ان تمام جائیدادوں کی تخمینہ شدہ مالیت تقریباً 13 کروڑ 5 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔
اننت ناگ پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات کے کاروبار کے خلاف کارروائیوں کا مقصد صرف منشیات فروشوں کی گرفتاری تک محدود نہیں بلکہ اس غیر قانونی کاروبار سے حاصل ہونے والی رقم اور اس کے ذریعے قائم کیے گئے مالیاتی نیٹ ورک کو بھی ختم کرنا ہے، تاکہ منشیات کے کاروبار میں ملوث عناصر کو قانون کے مطابق جوابدہ بنایا جا سکے۔
پولیس نے واضح کیا ہے کہ ضلع میں منشیات کی خرید و فروخت، اسمگلنگ اور اس غیر قانونی کاروبار سے وابستہ عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اس سلسلے میں منشیات کے کاروبار سے حاصل ہونے والی جائیدادوں اور دیگر اثاثوں کی نشاندہی کرکے قانون کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
اننت ناگ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ منشیات کی لعنت کے خاتمے کے لیے پولیس اور دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور اپنے علاقوں میں منشیات کی خرید و فروخت یا اس سے متعلق کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دیں۔
پولیس نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ نوجوان نسل کو منشیات کے خطرناک اثرات سے محفوظ رکھنے، سماج کو اس لعنت سے پاک کرنے اور منشیات کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے لیے مہم کو مزید تیز کیا جائے گا۔
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