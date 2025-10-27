ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر: منشیات فروش کو دس سال بامشقت کی سزا
این ڈی پی ایس کی خصوصی عدالت نے مجرم پر ایک لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔
Published : October 27, 2025 at 8:48 PM IST
اننت ناگ: منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف جاری کارروائی میں ایک اہم پیش رفت کے طور پر، اننت ناگ ضلع میں این ڈی پی ایس (NDPS) کی ایک خصوصی عدالت کے جسٹس منظور احمد خان نے منشیات کے ایک کیس میں بشیر احمد بٹ ولد گُل محمد بٹ ساکنہ، واگہامہ، بجبہاڑہ کو مجرم قرار دیتے ہوئے دس سال قید بامشقت کی سزا سنائی۔
یہ فیصلہ مقدمہ زیر ایف آئی آر نمبر 230/2021 زیر دفعہ 8/15 این ڈی پی ایس ایکٹ سے منسلک تھا جو پولیس اسٹیشن بجبہاڑہ میں درج تھا۔ دونوں فریقین کے دلائل اور تمام متعلقہ پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے کورٹ نے بشیر احمد کو 10 سال کی سخت قید سزا سنائی اور100000(ایک لاکھ)روپئے جرمانہ بھی عائد کیا۔
یہ مقدمہ اُس واقعے سے متعلق تھا جس میں پولیس نے 19 اگست 2021 کو ضلع سنگم علاقے میں ایک گاڑی (آلٹو 800، رجسٹریشن نمبر JK18A-1097) کو روک کر70 کلو گرام وزنی فُکی برآمد کی تھی۔ یہ منشیات ملزم کی تحویل میں پائی گئی تھی۔
مقدمے کی تفتیش سب انسپکٹر محمد قیوم نے انجام دی تھی اور تفتیش مکمل ہونے کے بعد چالان عدالت میں پیش کیا گیا۔ مقدمے کی پیروی سینئر پراسیکیوٹنگ آفیسر عارف مجید رومشو نے نے کی جس کے نتیجے میں ملزم کو سزا سنائی گئی۔
ایس ایس پی اننت ناگ، امریت پال سنگھ، نے تفتیشی افسر ایس آئی محمد قیوم اور سینئر پراسیکیوٹنگ آفیسر عارف مجید رومشو کی پیشہ ورانہ کارکردگی اور بہترین ہم آہنگی کو سراہا، جن کی محنت سے ملزم کو انصاف کے کٹہرے تک لایا گیا۔
انہوں نے اس ضمن میں کہا کہ ’’ضلع پولیس اننت ناگ نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ قانون کی بالادستی کو برقرار رکھتے ہوئے منشیات کے استعمال اور غیر قانونی کاروبار کے خلاف اپنی بھرپور اور مسلسل کارروائیاں جاری رکھے گی۔‘‘
