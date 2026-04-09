اننت ناگ میں منشیات فروش کی اسی لاکھ مالیت کی جائداد قرق
Published : April 9, 2026 at 7:55 PM IST
اننت ناگ:(میر اشفاق) منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف ایک اہم کارروائی کرتے ہوئے اننت ناگ پولیس نے این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 68 (F) کے تحت ایک بدنام زمانہ منشیات فروش سریگفوارہ شالگام علاقہ سے تعلق رکھنے والے عمران احمد وانی ولد گلزار احمد وانی کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ضبط کر لی ہے۔
ضبط شدہ جائیداد میں ایک یک منزلہ رہائشی مکان اور ایک آئی-20 اسپورٹس گاڑی (رجسٹریشن نمبر JK03G-2416) شامل ہیں، جن کی مجموعی مالیت تقریباً 80 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔
پولیس ترجمان کے مطابق مذکورہ شخص پولیس اسٹیشن سریگفوارہ میں درج ایف آئی آر نمبر 17/2021 میں این ڈی پی ایس ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت ملوث ہے۔ یہ ضبطی اننت ناگ پولیس کی جانب سے منشیات کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے اور غیر قانونی منشیات کے کاروبار کو سہارا دینے والے ڈھانچے کو ختم کرنے کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے۔اننت ناگ پولیس نے منشیات کے خلاف اپنی مہم جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے اور سماج کو منشیات سے پاک کرنے کے لئے عوام کا تعاون ناگزیر ہے