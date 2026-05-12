ضلع رامبن کے دھرم کنڈ میں ہیروئن کے ساتھ منشیات فروش گرفتار
ضلع پولیس رامبن نے معاشرے سے منشیات کے ناسور کے خاتمے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے-
Published : May 12, 2026 at 6:57 PM IST
رامبن: (نواز رونیال ) جموں و کشمیرکے ضلع رامبن منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف جاری مہم کو مزید مؤثر بناتے ہوئے ضلع پولیس رامبن نے ایک سمگلر کو ہیروئن نما مادہ سمیت گرفتار کرنے کا دعوا کیا ہے۔ مصدقہ اطلاع پر پولیس اسٹیشن دھرم کنڈ کی ایک خصوصی ٹیم نے پولیس اسٹیشن کی جانب جانے والی لنک روڈ پر ناکہ قائم کیا۔ ناکہ چیکنگ کے دوران ایک شخص، جس کی شناخت منیر احمد خان ولد علی خان، ساکن پرتھ مولا گول، تحصیل گول، ضلع رامبن کے طور پر ہوئی۔ اس شخص کو روک کر پولیس نے حراست میں لے لیا۔ ایگزیکٹو مجسٹریٹ فرسٹ کلاس رامبن کی موجودگی میں اس کی ذاتی تلاشی لی گئی۔ دوران تلاشی اس کے قبضے سے ہیروئن نما مادہ برآمد کیا گیا جسے وہ اپنے علاقہ میں اونچی قیمت پر فروخت کرنا تھا اس سے قںل ہی پولیس دوبو چ لیا۔
اس سلسلے میں تھانہ پولیس دھرم کنڈ میں زیر علت 07/2026 درج کر لی گئی ہے۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعات 8/21/22 کے تحت درج کی گئی اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔
گرفتاری اور برآمدگی انچارج تھانہ پولیس اسٹیشن دھرم کنڈ انسپکٹر جوگندر سنگھ چِب کی قیادت میں انجام دی گئی، جبکہ ایس ڈی پی او گول کی نگرانی اور ایس ایس پی رامبن جناب ارون گپتا کی مجموعی نگرانی حاصل تھی۔
ضلع پولیس رامبن نے معاشرے سے منشیات کے ناسور کے خاتمے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے اور عوام سے اپیل کی ہے کہ منشیات فروشی اور نشہ آور اشیاء کے استعمال سے متعلق معلومات پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔