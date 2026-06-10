ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ میں منشیات فروش 25 لاکھ نقدی اور چرس کے ساتھ گرفتار
اننت ناگ پولیس کی بڑی کارروائی میں تلخن بجبہاڑہ میں چھاپے کے دوران 25.50 لاکھ روپے نقدی اور 104 گرام چرس برآمد کیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 10, 2026 at 8:43 AM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): منشیات کے خلاف جاری مہم کے تحت اننت ناگ پولیس نے ایک اہم کامیابی حاصل کرتے ہوئے تلخان علاقے میں ایک بڑی کارروائی انجام دی، جس کے دوران بھاری مقدار میں نقدی اور منشیات برآمد کی گئی۔
تفصیلات کے مطابق ایس ایس پی اننت ناگ امود اشوک ناگپوری کی ہدایت یر ایس ایچ او بجبہاڑہ نے ڈی او سنگم تجمل احمد کی نگرانی میں، خفیہ اطلاع موصول ہونے پر تلخان علاقے میں ایک مشتبہ منشیات فروش کے خلاف چھاپہ مار کارروائی انجام دی۔ اطلاع میں بتایا گیا تھا کہ مذکورہ شخص نے اپنے زیر تعمیر مکان میں منشیات چھپا رکھی ہیں۔
پولیس ٹیم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے فاروق احمد ڈار ولد غلام حسن ڈار ساکن تلخان کے زیر تعمیر رہائشی مکان کی تلاشی لی۔ تلاشی کے دوران مکان کے گراؤنڈ فلور پر پتھروں کے نیچے چھپائی گئی 25 لاکھ 50 ہزار روپے نقد رقم اور 104 گرام چرس برآمد کی گئی۔
برآمدگی کے بعد پولیس نے فوری طور پر مقدمہ درج کرتے ہوئے ایف آئی آر نمبر 154/2026 زیر دفعات 8/20 این ڈی پی ایس ایکٹ قائم کیا اور ملزم کو گرفتار کر لیا۔
اس سلسلے میں مزید تحقیقات جاری ہیں تاکہ منشیات کے اس نیٹ ورک سے جڑے دیگر عناصر کو بھی بے نقاب کیا جا سکے۔
اننت ناگ پولیس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ضلع کو منشیات کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے کارروائیاں مسلسل جاری رہیں گی اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ منشیات سے متعلق کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دیں تاکہ بروقت کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔
پولیس حکام نے مزید کہا کہ معاشرے کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے عوامی تعاون نہایت ضروری ہے اور اس مشترکہ کوشش سے ہی ایک صحت مند اور محفوظ معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: