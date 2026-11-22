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کولگام: منشیات فروشی کے الزام میں ایک شخص گرفتار، چرس نما مادہ ضبط
کولگام پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے چھتہ بل بائی پاس سے ایک شخص کو منشیات سمیت گرفتار کرلیا۔
Published : November 22, 2026 at 11:43 AM IST
کولگام (دین عمران): منشیات کے بڑھتے ہوئے کاروبار پر قابو پانے اور نوجوان نسل کو اس خطرناک لعنت سے محفوظ رکھنے کے لیے کولگام پولیس نے اپنی کارروائیوں میں مزید تیزی لاتے ہوئے چھتہ بل بائی پاس پر ناکہ چیکنگ کے دوران ایک مبینہ منشیات فروش کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس نے گرفتار شخص کے قبضے سے 2 کلو 705 گرام چرس نما مادہ (گانجا) برآمد کیا ہے۔
پولیس کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق کولگام پولیس کی ایک ناکہ پارٹی چھتہ بل بائی پاس پر معمول کے مطابق گاڑیوں اور راہگیروں کی چیکنگ میں مصروف تھی۔ اسی دوران ایک مشتبہ شخص کو روک کر اس کی تلاشی لی گئی، جس کی شناخت سجاد احمد وگے ولد غلام محمد وگے، ساکن گوری پورہ کولگام کے طور پر ہوئی ہے۔
تلاشی کے دوران مبینہ طور پر اس کے قبضے سے 2.705 کلوگرام چرس نما مادہ برآمد کیا گیا، جس کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مذکورہ شخص کو حراست میں لے لیا۔ اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن کولگام میں ایف آئی آر نمبر 223/2026 درج کرتے ہوئے این ڈی پی ایس (NDPS) ایکٹ کی دفعات 8/20 کے تحت مقدمہ قائم کر لیا گیا ہے، جبکہ معاملے کی مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
تحقیقاتی عمل کے دوران پولیس اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ برآمد شدہ منشیات کہاں سے حاصل کی گئی تھی اور اس غیر قانونی کاروبار میں مزید کون سے افراد ملوث ہو سکتے ہیں۔ پولیس ممکنہ روابط اور منشیات کی سپلائی کے نیٹ ورک کا بھی سراغ لگانے میں مصروف ہے۔
قابلِ ذکر ہے کہ جنوبی کشمیر میں منشیات کے خلاف پولیس کی جانب سے مسلسل کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ منشیات کی لعنت نہ صرف نوجوان نسل کے مستقبل کے لیے ایک سنگین خطرہ بنتی جا رہی ہے بلکہ اس کے سماجی اثرات بھی تشویش کا باعث ہیں۔
کولگام پولیس نے ایک مرتبہ پھر اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ منشیات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی کاروبار میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی۔ ساتھ ہی عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ منشیات سے متعلق کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دیں تاکہ عوامی تعاون سے ایک صحت مند، محفوظ اور منشیات سے پاک معاشرے کی تشکیل کو یقینی بنایا جا سکے۔
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