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کروڑوں کی نقدی اور سونا برآمد، 8 گرفتار؛ سرینگر میں بین ریاستی منشیات نیٹ ورک کا پردہ فاش
ایس ایس پی سرینگر، سندیپ چکرورتی کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں تحقیقات جاری ہے اور مزید برآمدگی اور گرفتاریاں بھی متوقع ہیں۔
Published : October 1, 2026 at 8:21 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پولیس نے جمعرات کو ایک "بین ریاستی منشیات نیٹ ورک" کا پردہ فاش کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے ان کے قبضے سے بڑی مقدار میں نقدی، سونا، منشیات، گاڑیاں اور ایک پستول برآمد کیا ہے۔
سرینگر کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) جی وی سندیپ چکرورتی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ گرفتار کیے گئے افراد کے قبضے سے ایک کروڑ روپے سے زائد کی رقم، ایک کلو سونا، ایک پستول، ہیروئن اور گاڑیاں برآمد کی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار کیے گئے سبھی ملزمان سرینگر کے ڈاؤن ٹاؤن علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔
ایس ایس پی نے بتایا کہ یہ نیٹ ورک بیرون ریاست فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے منشیات حاصل کرکے خطے کے نوجوانوں تک پہنچاتا تھا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی کارروائی کے دوران 85.76 لاکھ روپے نقد، 1.27 کروڑ روپے مالیت کے 108 سونے کے سکے اور 2.55 لاکھ روپے مالیت کا 17 گرام سونا برآمد کیا گیا۔
بعد میں تحقیقات کے دوران پولیس نے بمنہ میں ایکسز بینک کے دو لاکرز کی تلاشی لی، جو ملزم محمد وسیم زرگر کے نام پر تھے۔ ان لاکرز سے مزید 65 لاکھ روپے نقد اور سونے کے سکے برآمد ہوئے۔ پولیس نے بتایا کہ لاکرز سے برآمد ہونے والی اشیا کی مجموعی مالیت تقریباً 2.20 کروڑ روپے ہے۔
تحقیقات کے دوران پولیس نے ملزمان اور ان سے منسلک دیگر افراد کے متعدد بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کیے ہیں۔ ایس ایس پی چکرورتی نے کہا کہ اب تک تقریباً 1.07 کروڑ روپے کی رقم کی نشاندہی کرکے اسے منجمد کیا جا چکا ہے۔ پولیس نے نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائیکوٹرپک سبسٹنسز (این ڈی پی ایس) ایکٹ کے تحت ایک رہائشی مکان اور دو گاڑیاں بھی ضبط کی ہیں۔
پولیس کے مطابق رقم کے سورس، لین دین کے ریکارڈ اور اس سے جڑے مالی روابط کی تفصیلی جانچ جاری ہے۔ ایس ایس پی چکرورتی نے مزید کہا کہ اب تک اس نیٹ ورک میں پاکستان کا کردار ثابت نہیں ہوا ہے، تاہم سرینگر کا ایک مقامی بھتہ خور گروہ اس سنڈیکیٹ کا حصہ تھا۔
یہ سبھی گرفتاریاں صفا کدل پولیس اسٹیشن میں درج ایک مقدمے کی تحقیقات کے بعد عمل میں لائی گئیں۔ ایس ایس پی نے کہا کہ منظم منشیات نیٹ ورک ممنوعہ فارماسیوٹیکل ادویات کی خریداری، نقل و حمل، ذخیرہ، تقسیم اور مالی معاونت میں ملوث تھا اور اس کے روابط جموں و کشمیر سے باہر تک پھیلے ہوئے تھے۔
انہوں نے کہا: "یہ لوگ نوجوانوں کو منشیات فروخت کر رہے تھے۔ ہم تقسیم کاروں کو گرفتار کریں گے اور مالی روابط کی آگے اور پیچھے دونوں سمتوں میں تحقیقات کریں گے۔"
گرفتار کیے گئے 8 افراد کی شناخت محمد وسیم زرگر، حارث حمید ملہ، عاقب سلیم ڈار، انعام احمد زرگر، صاحب احمد گنائی، پیر شکور اور ہارون پنڈت اور انصار حسین بٹ کے طور پر کی گئی ہے۔ انصار وسطی کشمیر کے بڈگام ضلع کا رہائشی بتایا جا رہا ہے کہ جبکہ دیگر سبھی سرینگر کے پائین شہر سے تعلق رکھتے ہیں۔
پولیس کے مطابق ملزمان میں شامل حارث حمید ملہ کو تکنیکی نگرانی کے ذریعے ٹریس کیا گیا اور سرینگر پولیس نے اسے بنگلورو سے گرفتار کیا۔ مزید دو ملزمان فرار ہیں جو فارماسیوٹیکل سپلائی چین سے منسلک تھے۔ ان کی شناخت سرینگر کے رہنے والے فیضان فردوس کھانڈے اور ریاست اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے محمد شاہوارشامل ہیں۔
ایس ایس پی کے مطابق گرفتار افراد عام منشیات فروش نہیں تھے بلکہ ایک منظم بین ریاستی نیٹ ورک چلا رہے تھے جس میں ہر شخص کی الگ ذمہ داری تھی۔ انہوں نے بتایا کہ سرینگر پولیس نے پنجاب پولیس کے ساتھ مل کر پنجاب کے کئی مقامات پر کارروائیاں کیں، جن میں چندی گڑھ، امبالہ اور پنچکولہ بھی شامل ہیں۔ چکرورتی نے کہا کہ تحقیقات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہیں اور مزید گرفتاریاں اور برآمدگیاں متوقع ہیں۔
انہوں نے کہا: "منشیات فروشوں اور اسمگلروں کے خلاف ہماری زیرو ٹالرنس پالیسی برقرار ہے۔ ہم منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کریں گے اور ان کی جائیدادوں کو بھی نشانہ بنائیں گے۔"
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