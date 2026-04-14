ETV Bharat / jammu-and-kashmir
منشیات کا پھیلاؤ سیاسی و پولیس سرپرستی کے بغیر ممکن نہیں، ملوث عناصر کو بے نقاب کیا جائے: وزیرِ ستیش شرما
وزیرِ کھیل ستیش شرما نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی جانب سے شروع کیے گئے 100 روزہ “نشہ مکت ابھیان” کی حمایت بھی کی۔
Published : April 14, 2026 at 4:49 PM IST
جموں : جموں و کشمیر کے وزیرِ کھیل ستیش شرما نے منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ لعنت سیاسی اور پولیس سرپرستی کے بغیر پروان نہیں چڑھ سکتی، اس لیے ایسے عناصر کو بے نقاب کر کے سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ وہ منگل کے روز ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی یومِ پیدائش کے موقع پر منعقدہ تقریب کے بعد صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔
اس موقع پر انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی جانب سے شروع کیے گئے 100 روزہ “نشہ مکت ابھیان” کی حمایت بھی کی۔ وزیر نے کہا کہ منشیات کے خلاف مہم کو مؤثر بنانے کے لیے سخت نفاذ، جوابدہی اور عوامی شمولیت ناگزیر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بعض سیاست دانوں اور پولیس کے چند اہلکاروں کی سرپرستی کے بغیر منشیات کا کاروبار فروغ نہیں پا سکتا، لہٰذا ایسے تمام افراد کے خلاف قانونی کارروائی اور عوامی سطح پر ان کا پردہ فاش ہونا چاہیے۔
انہوں نے الزام عائد کیا کہ کچھ پولیس افسران نے اپنی تعیناتی کے دوران اس لعنت کو پنپنے دیا، چاہے اس کا تعلق پنجاب سے ہو یا پاکستان سے۔ اسی طرح بعض سیاست دانوں کے رشتہ دار، جن میں ان کے بیٹے اور بھتیجے شامل ہیں، بھی اس میں ملوث پائے گئے ہیں۔ ستیش شرما نے کہا کہ ایسے عناصر کی تعداد اگرچہ کم ہے، مگر انہیں قانون کے کٹہرے میں لانا ضروری ہے۔ انہوں نے کہاکہ “جب محافظ ہی مجرم بن جائیں تو ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں۔”
ستیش شرما نے مزید کہا کہ منشیات اسمگلنگ کے نیٹ ورک کے سرحد پار روابط ہیں اور اس میں ملوث افراد دراصل انٹر سروسز انٹیلی جنس (آئی ایس آئی) کے ایجنڈے کو تقویت دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق یہ محض قانون و انتظام کا مسئلہ نہیں بلکہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے اور ایسے افراد کو غدار سمجھا جانا چاہیے۔ وزیر نے بعض ایماندار پولیس افسران کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ منشیات کے خلاف جنگ ایک اجتماعی جدوجہد ہے جسے مکمل خاتمہ تک جاری رکھنا ہوگا۔
انہوں نے بتایا کہ تقریباً ایک لاکھ نوجوان رضاکار اس مہم میں پولیس کی مدد کے لیے تیار ہیں، تاہم خوف کی وجہ سے لوگ کھل کر سامنے نہیں آتے۔ انہوں نے نشے کے عادی نوجوانوں کی بحالی کے لیے ہمدردانہ رویہ اپنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ علاج کروانا کوئی شرمندگی کی بات نہیں۔ انہوں نے عالمی معیار کے ڈی ایڈکشن مراکز کے قیام کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن سمیت کئی ادارے اس سلسلے میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔
آخر میں انہوں نے سرحد پار اسمگلنگ روکنے کے لیے جدید اینٹی ڈرون نظام کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس جنگ میں کامیابی کے لیے مرکزی سطح پر مضبوط سیاسی عزم ناگزیر ہے۔