ETV Bharat / jammu-and-kashmir
منشیات کی لعنت صرف حکومت اکیلے ختم نہیں کر سکتی: فاروق عبداللہ
فاروق عبداللہ نے کہا کہ جب تک والدین اورعوام حکومت سے بھرپور تعاون نہیں کریں گے، اس لعنت کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔
Published : April 25, 2026 at 8:24 AM IST
سری نگر(جاوید ڈار): سرینگر میں آج جمعہ کے روز نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ منشیات کے بڑھتے ہوئے ناسور پر قابو پانے کے لیے اجتماعی سماجی کوششیں ناگزیر ہیں اور صرف حکومت اکیلے اس لعنت کا خاتمہ نہیں کر سکتی۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا منشیات کی لت نے ہمارے معاشرے کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ جب تک والدین اور عوام حکومت کی کوششوں میں بھرپور تعاون نہیں کریں گے، اس لعنت کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ صرف حکومتی اقدامات کافی نہیں ہیں۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس بحران سے نمٹنے کے لیے عوامی شمولیت سب سے اہم عنصر ہے، اور خاندانوں و معاشرے کی مشترکہ کوششوں سے ہی منشیات کے مضر اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ “اگر معاشرہ آگے آکر اپنا کردار ادا کرے تو منشیات کی لت سے پیدا ہونے والی تکالیف پر قابو پایا جا سکتا ہے۔سیاسی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے دعویٰ کیا کہ نیشنل کانفرنس نے کشمیر میں بی جے پی کے اثر و رسوخ کو مؤثر طور پر محدود کیا ہے۔
جبکہ دیگر ریاستوں کے رجحانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مغربی بنگال میں ممتا بنرجی دوبارہ اقتدار میں آسکتی ہیں، کیرالا میں کانگریس کو برتری حاصل دکھائی دے رہی ہے، جبکہ تمل ناڈو میں کانگریس اور ایم کے اسٹالن کی جماعت کی کامیابی متوقع ہے۔انہوں نے ان نتائج کو “اللہ کے فضل” سے تعبیر کیا۔
عالمی امور پر بات کرتے ہوئے انہوں نے بالخصوص مشرقِ وسطیٰ میں امن کی فوری ضرورت پر زور دیا اور خبردار کیا کہ طویل تنازع پوری دنیا کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر مشرقِ وسطیٰ میں امن بحال نہ ہوا تو اس کے نتائج پوری دنیا کے لیے خطرناک ہوں گے۔ تمام ممالک اور عالمی رہنماؤں کو فوری طور پر تنازع ختم کرانے کے لیے کوششیں کرنی چاہئیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ امریکہ کی قیادت کے ساتھ چین اور روس جیسے ممالک بھی کشیدگی کم کرنے اور جاری جنگ کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کریں گے۔