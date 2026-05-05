نشہ مکت ابھیان کے تحت اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں دو روزہ ورکشاپ کا اہتمام
وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے کہا کہ منشیات کے خلاف جاری مہم میں یونیورسٹی بھی سرکار کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔
Published : May 5, 2026 at 10:04 AM IST
اونتی پورہ (شبیر بٹ): اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹکنالوجی (IUST) نے سنٹر فار گڈ گورننس اینڈ پالیسی اینالیسس کے توسط سے "منشیات سے پاک معاشرہ: اجتماعی کارروائی کا مطالبہ" کے موضوع پر اپنی دو روزہ ورکشاپ کامیابی سے انعقاد کیا، جس میں پالیسی سازوں، قانون نافذ کرنے والے حکام، صحت کی دیکھ بھال کے ماہرین، ماہرین تعلیم، سول سوسائٹی کے نمائندوں، اور طلباء کو جموں کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جمع کیا گیا۔
ورکشاپ کا آغاز افتتاحی سیشن کے ساتھ ہوا جس میں نشہ کی زیادتی کو ایک سنگین سماجی، اقتصادی اور صحت عامہ کی تشویش کے طور پر حل کرنے کی فوری ضرورت پر روشنی ڈالی گئی۔ اس ورکشاپ کا انعقاد یو ٹی میں چل رہے نشہ مکت ابھیان کے تحت کیا گیا۔ واضح رہے کہ کشمیر میں جاری 100 روزہ خصوصی مہم کا مقصد منشیات کے خلاف بیداری، روک تھام اور کمیونٹی کی شمولیت کو تقویت دینا ہے۔
مقررین نے آگاہی سے آگے اجتماعی، عمل پر مبنی مداخلتوں کی طرف بڑھنے کی ضرورت پر زور دیا جس میں اداروں، کمیونٹیز اور گورننس سسٹم شامل ہیں۔ ایک دستاویزی اسکریننگ نے حقیقی زندگی پر نشے کے اثرات کی نمائش کی، جو اس کے انسانی اور سماجی تباہی کو واضح کرتی ہے۔ سماجی بیداری کے اقدامات میں تعاون کرنے والے طلبہ کی بھی ستائش کی گئی، جس سے تبدیلی کے ایجنٹ کے طور پر نوجوانوں کے کردار کو تقویت ملی۔
ماہرین نے ہیروئن کے استعمال میں اضافہ، صحت کی بڑھتی ہوئی پیچیدگیوں، اور خاندانوں اور کمیونٹیز پر بڑھتے ہوئے اثرات سمیت منشیات کے استعمال کے بڑھتے چلن اور ابھرتی ہوتے ہوئے چیلنج پر روشنی ڈالی۔ منشیات کے استعمال کو ایک کثیر جہتی چیلنج کے طور پر تسلیم کیا گیا جس کے لیے صحت، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سماجی نظاموں میں مربوط ردعمل کی ضرورت ہے۔
میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے بتایا کہ منشیات کی وباء سے نمٹنے کے لیے جہاں سرکاری سطح پر اقدامات کیے جارہے ہیں، وہیں یونیورسٹی بھی اس معاملے کو لے کر سرکار کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔
